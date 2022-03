Wunstorf

Da gefriert das Blut in den Adern: Der Kulturring Wunstorf präsentiert am Dienstag, 15. März, um 20 Uhr den Thriller „Misery“ auf der Bühne des Stadttheaters. Bei dem Theaterstück handelt es sich um eine Produktion der Komödie am Altstadtmarkt Braunschweig nach einem Roman von Bestsellerautor Stephen King. In den Hauptrollen sind die aus Film und Fernsehen bekannten Schauspieler Manon Straché, Fabian Goedecke und Kay Szacknys zu sehen.

Mysteriöse Krankenschwester verehrt Autoren

Und darum geht es: Der Erfolgsautor Paul Sheldon findet sich nach einem Autounfall in einem abgelegenen Haus wieder. Es gehört Annie, einer Krankenschwester, die Paul aus seinem Autowrack gerettet hat. Paul ist zunächst dankbar für die Hilfe und Aufmerksamkeit, die Annie ihm schenkt. Es stellt sich heraus, dass sie ihn nicht nur kennt, sondern für seinen Fortsetzungsroman, dessen Heldin auf den Namen Misery hört, geradezu verehrt.

Roman von Stephen King wurde auch verfilmt

Doch als Annie erfährt, dass Paul die Romanheldin im letzten Teil der Serie sterben lässt, verändern sich ihre Gefühle abrupt. Sie zwingt Paul, einen neuen Roman zu schreiben, in dem Misery weiterlebt. Für Paul, der durch seinen Unfall ans Bett gefesselt ist, beginnt ein Kampf auf Leben und Tod. Spannung pur ist nach Angaben des Veranstalters garantiert.

Im Jahr 1990 wurde der Roman „Misery“ mit Kathy Bates und James Caan erfolgreich verfilmt. Das Drehbuch schrieb der zweifache Oscar-Preisträger William Goldman, der auch das Theaterstück verfasste. Die Rolle der Annie Wilkes ist Straché laut Veranstalter wie auf den Leib geschrieben.

Karten kosten im freien Verkauf 25 Euro, ermäßigt sind sie für 10 Euro zu haben – Restkarten gibt es noch an der Abendkasse. Im Stadttheater gelten die 3G-Regel und Maskenpflicht bis zum Sitzplatz.