Kulturring Wunstorf präsentiert Oskar Schindlers Liste im Stadttheater

Wunstorf

Mehr als 1000 Juden bewahrte der Unternehmer Oskar Schindler vor den NS-Vernichtungslagern. Seine Geschichte hat Florian Battermann nun unter dem Titel „Oskar Schindlers Liste“ inszeniert. Der Kulturring Wunstorf präsentiert das Stück der Komödie am Altstadtmarkt in Braunschweig am Montag, 15. November, um 20 Uhr im Stadttheater.

Und darum geht es: Die Kinder des verstorbenen Ehepaares Staehr lösen den Hausstand ihrer Eltern auf und stöbern im Jahr 1997 auf deren Dachboden. Noch ahnen sie nicht, dass sie einen Koffer von Oskar Schindler finden, in dem zig Original-Listen, Fotos und Briefe lagern. Eine Reise in die Vergangenheit beginnt, zu einem deutschen Unternehmer, dem es 1945 gelungen ist, mehr als 1000 Juden vor den NS-Vernichtungslagern zu bewahren.

„Das zwölfköpfige Ensemble um Neubesetzung Ingo Brosch als Oskar Schindler lässt uns in eine Geschichte eintauchen, die emotional bewegt und beeindruckt und die bis heute wichtig ist, wenn wir Vergangenheit und Gegenwart unserer Gesellschaft mit wachem Blick betrachten und gestalten wollen.“ Das schreiben die Veranstalter in der Ankündigung. Ingo Brosch hat als ehemaliger Hagenburger das Hölty-Gymnasium Wunstorf besucht und dort 1988 sein Abitur abgelegt. In seiner Schule wagte er die ersten Schritte auf der Theaterbühne.

Karten kosten im freien Verkauf 25 Euro, ermäßigt 10. Tickets können unter Telefon (0231) 9172290 oder online bei ProTicket bestellt werden. Vorverkaufsstellen sind das Büro des Kulturrings Wunstorf, Am Burgmannshof 1B, die Buchhandlung Weber in der Langen Straße 20-22 sowie die Steinhuder Meer Tourismus GmbH in Steinhude, Meerstraße 15-19. Das Büro des Kulturrings ist montags und donnerstags von 15 bis 18 Uhrsowie dienstags und freitags von 10 bis 13 Uhr geöffnet.

Von Anke Lütjens