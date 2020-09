Wunstorf

Der Kulturring Wunstorf startet mit einer Open-Air-Veranstaltung in die neue Saison. Die Gruppe Northbound spielt am Sonntag, 6. September, um 17 Uhr auf dem Gelände des Kinder- und Jugendzentrums Der Bau-Hof, Maxstraße 45, irische und schottische Folkmusik.

Gruppe bietet musikalische Abwechslung

Northbound – das heißt nordwärts reisen oder nach Norden führen. Und das ist, was die Band sich vorgenommen hat. Sie will ihr Publikum auf eine musikalische Reise entlang der schroffen Küsten Irlands, über grüne Wiesen und durch weite Täler bis hinauf ins schottische Hochland entführen. Northbound bietet nach eigenen Angaben ein abwechslungsreiches Programm an, bei dem durch die Kombination von Liedern und Instrumentalstücken auch dem folkerfahrenen Zuhörer immer wieder etwas Neues geboten werden soll.

Musiker haben Spaß an der Musik

Entscheidend ist der Spaß am Musizieren, den die vierköpfige Gruppe verbreiten möchte. Besonderen Wert legen die Musiker darauf, auch einem nicht englischsprachigen Publikum den Inhalt ihrer Stücke näherzubringen. Zu flotten irischen und schottischen Melodien kann immer geklatscht, getanzt oder mit dem Fuß gewippt werden.

Die Band besteht aus Astrid Heldmaier, Edda Messer, Reiner Köhler und Ralf Hauer. Letzterer hat die Gruppe 2003 gegründet. Im Laufe der Zeit gab es einige personelle Veränderungen. Zwar hat sich dadurch der musikalische Charakter immer ein wenig verändert, doch die Intention der Gruppe ist gleich geblieben: das Publikum mitzunehmen auf eine Reise in den Norden.

Tickets kosten 7,50 Euro, ermäßigt 3,75 Euro. Sie sind im Büro des Kulturrings, Wasserzucht 1, unter Telefon (05031) 2331 oder im Internet auf www.proticket.de erhältlich. Karten gibt es außerdem in der Buchhandlung Weber, im Tui-Reisecenter Wunstorf und in der Tourist-Info in Steinhude.

Von Anke Lütjens