Wunstorf

Mit einer Mischung aus Musik, Theater und Lesungen startet der Kulturring Wunstorf in seine 70. Spielzeit der Saison 2021/2022. Nachdem in der vorigen Saison wegen der Corona-Pandemie nur zwei Veranstaltungen zustande gekommen sind, sind die Kulturmacher um den Vorsitzenden Ludger Wiese sowie seine Kollegen Marcel Lorenz und Heike Leitner und Sabine Reichert voller Vorfreude auf die neue Spielzeit. Gemeinsam haben sie am neuen Programm getüftelt und auch einige Neuerungen eingeführt.

Besucher sollen sich sicher fühlen

„Trotz Corona haben wir uns nicht unterkriegen lassen und wieder ein umfangreiches Programm für Sie zusammengestellt. Wegen der mittlerweile großen Fortschritte beim Impfen gehen wir davon aus, dass in der neuen Saison keine Absagen erforderlich sein werden“, schreibt Wiese in seinem Vorwort zum neuen Programm. Nach aktuellem Stand dürften nur vollständig Geimpfte, Genesene und Besucher mit einem aktuellen, negativen Schnelltest in das Stadttheater. Derzeit sind dort wegen der Abstände nur 150 Besucher zugelassen. „Wir müssen schauen, wie die Situation dann im September ist“, sagte Wiese bei einem Pressegespräch am Montagnachmittag. Wichtig sei, dass die Besucher sich sicher fühlen.

Kulturring erhält wegen Corona Zuschüsse

Für die Abonnenten bietet der Kulturring zwölf Veranstaltungen an – acht im Großen und vier im Kleinen Abonnement. Wie bereits in der vergangenen Spielzeit hat der Kulturring die Preise deutlich gesenkt. Es gibt keine unterschiedlichen Preise für Platzkategorien. Karten für alle Veranstaltungen kosten je 25 Euro. „Für die nächsten Jahre müssen wir sicherlich neu kalkulieren“, sagte Wiese. In der Corona-Pandemie hat der Kulturring auch Zuschüsse von Bund und Land erhalten. Im Stadttheater gilt freie Platzwahl. Daher sollten Karten rechtzeitig gekauft werden. Noch hat der Vorverkauf aber nicht begonnen, die ehrenamtlichen Veranstalter informieren, wenn es soweit ist.

Abendkasse befindet sich nun in Theaterbar

Der Kulturring hat einen Laptop für den Kartenverkauf an der Abendkasse angeschafft. Diese ist nicht mehr wie früher im Stadttheater, sondern in der Theaterbar. Dort befindet sich neuerdings auch das Büro des Kulturrings. „Wir haben auch Terminals angeschafft, um die neuen QR-Codes auf den Eintrittskarten zu scannen“, sagte Wiese. Die Tickets könnten auch zu Hause ausgedruckt werden. „Das macht auch die Nachverfolgung einfacher“, so Wiese weiter. In der Theaterbar können Besucher in den Pausen der Vorstellungen kühle Getränke genießen. Das Catering übernimmt weiterhin Adis Bajric vom La Sol.

Kulturmacher sind gespannt auf Konzerte

Los geht das Programm am Dienstag, 7. September, mit einer Produktion der Konzertdirektion Landgraf, „herzleid los“. Schauspieler Ulrich Gebauer spricht, singt und spielt Erich Kästners Lyrik – begleitet von Musiker Ralf Schink mit seiner Laserharfe. Gespannt sind die Kulturmacher besonders auf zwei Konzerte. Der Mädchenchor Hannover ist am Sonntag, 19. September, um 17 Uhr erstmals in Wunstorf zu Gast. Die Sängerinnen präsentieren ihr „Konzert fürs Klima“. Einen weiteren musikalischen Höhepunkt gibt es am Dienstag, 7. Dezember, mit dem international renommierten Quartett „Vision String“. Im Ensemble spielt der ehemalige Luther Stuart Sander die Bratsche.

Der Mädchenchor Hannover gastiert auf Einladung des Kulturrings erstmals im Stadttheater Wunstorf. Quelle: Katrin Kutter (Archiv)

Junge Leute fürs Theater begeistern

„Beim Theater ist für jeden Geschmack etwas dabei und es ist uns auch gelungen, einige der für die vorige Saison geplanten Programmpunkte für die neue Spielzeit aufzulegen“, sagte Wiese. Dazu gehört unter anderem das Gastspiel des Ohnsorg-Theaters mit „Champagner zum Frühstück“. Die Bandbreite reicht von Komödien über Schauspiel bis zu Drama, Comedy und Poetry Slam. Slammer Lars Ruppel tritt nicht nur mit seiner „Poesiebegeisterungsshow“ im Stadttheater auf, sondern macht auch einen Workshop mit Schülern der IGS Wunstorf.

Poetry Slammer Lars Ruppel will junge Leute für Poesie begeistern. Quelle: Tobias Kleinschmidt

Das sind alle Termine in der Übersicht Sofern nicht anders notiert, finden die Veranstaltungen des Kulturrings im Stadttheater Wunstorf statt und kosten 25 Euro Eintritt. „herzleid los“, ein Abend mit Gedichten von Erich Kästner: Dienstag, 7. September, um 20 Uhr. „Konzert fürs Klima“: Mädchenchor Hannover, Sonntag, 19. September, 17 Uhr. „SMS für dich“: Komödiantische Romanze, Komödie am Altstadtmarkt Braunschweig, Sonnabend, 25. September, 20 Uhr. „Richard III.“: Drama, Bremer Shakespeare Company, Donnerstag, 4. November, 20 Uhr. „Oskar Schindlers Liste“: Am Vormittag des Vorstellungstags als Schulaufführung buchbar, Montag, 15. November, 20 Uhr. „Unter der Drachenwand“: Schauspiel, Theater für Niedersachsen (TfN), Dienstag, 23. November, 20 Uhr. „Vision String Quartett“, Konzert: Dienstag, 7. Dezember, 20 Uhr. „Ho, Ho, Ho! Schöne Bescherungen“: Lesung mit Imme Beccard, Freitag, 17. Dezember, 18 Uhr, Abtei, Wasserzucht 1. „Champagner zum Frühstück“: Komödie, Ohnsorg Theater, Mittwoch, 29. Dezember, 20 Uhr. Neujahrskonzert: Göttinger Symphonieorchester, Donnerstag, 6. Januar, 20 Uhr. „The Kraut“: Marlene-Dietrich-Abend, TfN, Dienstag, 1. Februar, 20 Uhr. „Poesiebegeisterungsshow“: Lars Ruppel, Eintritt 14 Euro, Donnerstag, 10. Februar, 20 Uhr. „Frühstück bei Tiffany“: Lesung mit Barbara Auer und Jens Wawrczeck, Sonntag, 13. Februar, 20 Uhr. „Offenes Visier“, Kabarett, Django Asül, Sonnabend, 5. März, 20 Uhr. „Misery“: Thriller, Komödie am Altstadtmarkt, Dienstag, 15. März, 20 Uhr. „Mardi Gras – Karneval in New Orleans“: Jazzkonzert, Lothar Christ Hot Five, Freitag, 25. März, 20 Uhr. „Sophie Scholl – Die letzten Tage“: Schauspiel, Landesbühne Rheinland-Pfalz, Sonnabend, 2. April, 20 Uhr. „Judas“: Lesung/Schauspiel, TfN, Sonnabend, 28. Mai, 20 Uhr, Stiftskirche, Eintritt 14 Euro. „Von bösen Wölfen und gestressten Feen“: Märchen für Erwachsene, Eintritt 10 Euro, Sonntag, 19. Juni, 17 Uhr, Fischer- und Webermuseum Steinhude, Alter Winkel 8. Duo-Abend Violine/Violoncello: Meike Bertram und Jorin Jorden, Eintritt 16 Euro, Sonnabend, 25. Juni, 20 Uhr, Abtei, Wasserzucht 1. Das Büro des Kulturringes ist montags und donnerstags von 15 bis 18 Uhr sowie dienstags und freitags von 10 bis 13 Uhr in der Theaterbar am Burgmannshof geöffnet und unter Telefon (05031) 2331 zu erreichen. Weitere Informationen, auch zu Kartenbestellungen gibt es auf der Homepage www.kulturring-wunstorf.de.

Neujahrskonzert darf nicht fehlen

Dadurch und mit Stücken wie „Richard III.“, die für das Abitur relevant sind, hofft der Kulturring, auch jüngeres Publikum für sich zu gewinnen. Beibehalten wollen die Veranstalter auch das Prinzip, an andere Spielorte zu gehen. So sind Lesungen im Fischer- und Webermuseum, in der Stiftskirche und in der Abtei geplant. Bereits traditionell ist hingegen das Neujahrskonzert mit dem Göttinger Symphonieorchester sowie das jährliche Jazzkonzert.

Von Anke Lütjens