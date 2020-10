Wunstorf

„Es gab in diesem Jahr keinen wirklich richtigen Zeitpunkt, das Programm vorzustellen. Leider kann morgen schon alles wieder anders sein.“ Mit diesen Worten hat der Vorsitzende Ludger Wiese am Mittwochmorgen die Programmvorstellung des Kulturrings eingeleitet – wissend, dass die stark steigenden Corona-Infektionszahlen schon bald auch für die Kulturszene wieder zusätzliche Einschränkungen bringen können.

Trotz aller Ungewissheit hat der Vorstand nun doch eine Gesamtplanung für die beginnende Saison aufgestellt und verteilt seine Hefte jetzt wieder an vielen Stellen in der Stadt. Mit 18 Veranstaltungen liegt der Kulturring nur etwas unter der vorigen Saison. „Wir sind schon etwas stolz darauf“, sagt der zweite Vorsitzende Hermann Kasten.

Abonnenten sind treu geblieben

Das Programm basiert auf der Annahme, dass jeweils 150 Zuschauer in das Stadttheater kommen dürfen. Neben der Hauptspielstätte erprobt der Verein auch wieder neue Orte wie die Stiftskirche und Wegeners Hof. Der Vorverkauf über die bekannten Wege wird aber immer erst relativ kurzfristig beginnen.

Das ist das neue Programm des Kulturrings The Kraut: Marlene-Dietrich-Abend, Theater für Niedersachsen (TfN), Freitag, 6. November, 20 Uhr, Stadttheater. Offenes Visier: Kabarett mit Django Asül, Freitag, 20. November, 20 Uhr, Stadttheater. Nein zum Geld: Komödie, Renaissance-Theater Berlin und Konzertdirektion Landgraf, Dienstag, 15. Dezember, 20 Uhr, Stadttheater. Halleluja – Lametta und mehr!: Lesung im Imme Beccard, Freitag, 18. Dezember, 18 Uhr, Evangelische IGS. Champagner zum Frühstück: Komödie der Nordtour Theater Medien und des Ohnsorg-Theaters, Dienstag, 29. Dezember, 20 Uhr, Stadttheater. Neujahrskonzert: Göttinger Symphonie-Orchester, Dienstag, 5. Januar 2021, 20 Uhr, Stadttheater. Sarg niemals nie: Musical des TfN, Freitag, 15. Januar 2021, 20 Uhr, Stadttheater. Vision String Quartet: Konzert, Montag, 18. Januar 2021, 17.30 und 20 Uhr, Stadttheater. Frühstück bei Tiffany: Lesung mit Barbara Auer und Jens Wawrczeck, Sonnabend, 6. Februar 2021, 20 Uhr, Stadttheater. Poesiebegeisterungsshow: mit Lars Ruppel, Donnerstag, 11. Februar 2021, 20 Uhr, Stadttheater. Extrawurst: Dramödie der Konzertdirektion Landgraf, Sonnabend, 6. März 2021, 20 Uhr, Stadttheater. Die Räuber: Theaterstück des TfN, Sonnabend, 20. März 2021, 20 Uhr, Stadttheater. Unten fängt’s schon an zu blühen: Lesung mit Marcel Lorenz, Sonnabend, 17. April 2021, 19 Uhr, Café Wegeners Hof, Liethe. Duo-Abend: Konzert mit Meike Bertram (Violine) und Jorin Jorden (Violoncello), Freitag, 7. Mai 2021, 20 Uhr, Stadttheater. Green Day´s American Idiot: Punk-Rock-Musical des TfN, Dienstag, 11. Mai 2021, 20 Uhr, Stadttheater. Der Teufel und der liebe Gott: Schauspiel des TfN, Dienstag, 22. Juni 2021, 20 Uhr, Stiftskirche.

Die Abonnenten sind dem Kulturring weitgehend treu geblieben, mit 260 Nutzen des kleinen und großen Abos geht er in die neue Saison. „Ich war erstaunt, dass uns nur weniger als 20 Abonnenten gesagt haben, dass sie nicht mehr wollen“, sagt Kasten. Der Kulturring ermöglicht seinen Abonnenten jetzt, die Veranstaltungen zu tauschen, und hat deshalb den Einzel-Eintrittspreis für die Abo-Veranstaltungen auf einheitlich 27 Euro angeglichen.

Büro zieht schon bald um

Auch dank des treuen Publikums hat der Kulturring bisher die Corona-Krise finanziell gut überstanden. Neben der Stadt und der Region Hannover fördert außerdem auch der Bund die neue Spielzeit. Wiese hat aber Sorgen, dass einige Anbieter in der Kulturszene die Krise nicht überstehen werden.

Aus der früheren Gaststätte neben dem Stadttheater soll ein Kulturbüro werden Quelle: Sven Sokoll

Schon in den nächsten Wochen will der Kulturring sei neues Büro in der früheren Theatergastronomie beziehen, um stärker sichtbar zu werden. Vorerst wird er dort nur die eigenen Karten verkaufen. „Wir haben aber schon im Hinterkopf, langfristig auch eine allgemeine Vorverkaufsstelle zu machen“, sagt Wiese.

Marlene-Dietrich-Abend folgt

Das Theater für Niedersachsen gastiert mit dem Marlene-Dietrich-Musical "The Kraut". Quelle: Lookone

Nach zwei vorgezogenen Veranstaltungen geht es beim Kulturring am Freitag, 6. November, mit einem Marlene-Dietrich-Abend weiter. Das Theater für Niedersachsen hat das Musical „The Kraut“ produziert und gibt den Zuschauern einen Einblick, wie der Weltstar abseits der großen Bühnen gedacht hat – wobei natürlich auch Dietrichs größte Hits erklingen. Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr im Stadttheater.

Karten zum Preis von 27, ermäßigt 10 Euro verkaufen das Büro des Kulturrings, noch in der Abtei, Telefon (0 50 31) 23 31, sowie die Buchhandlung Weber, das Tui-Reisecenter und die Touristinformation in Steinhude. Online ist der Vorverkauf unter www.proticket.de/kwev möglich, und der Kulturring informiert generell unter www.kulturring-wunstorf.de.

Von Sven Sokoll