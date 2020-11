Wunstorf

Die Corona-Pandemie hat bei der Tafel in Wunstorf den Kundenstamm bisher nicht vergrößert. „Vielleicht steigt die Zahl aber später noch an“, sagte der Vorsitzende Frank Löffler am Donnerstag bei einem Besuch des SPD-Regionspräsidenkandidaten Steffen Krach. Zumindest kämen die Klienten aber derzeit regelmäßiger zu den drei Ausgabetagen als vorher. Derzeit hat die Tafel rund 700 Kunden – vor drei Jahren, als viele Flüchtlinge nach Wunstorf gekommen waren, waren es noch doppelt so viele.

Auf einen Corona-Fall im Team konnten die Verantwortlichen schnell reagieren, zu weiteren Infektionen kam es nicht. Nachdem sich von den älteren Ehrenamtlichen derzeit vorsichtshalber einige zurückgezogen haben, konnte die Tafel jüngere Neuzugänge begrüßen. „Einige Studenten helfen uns jetzt, die vorübergehend nicht in die Hochschule durften“, sagte Löfflers Stellvertreterin Ursula Jungbluth. Auch die Ein-Euro-Jobber haben alle freiwillig weitergemacht, obwohl sie das wegen der Corona-Krise derzeit nicht unbedingt müssen.

Weihnachtsmarkt muss wegen Corona ausfallen

Coronabedingt dürfen derzeit auch immer nur drei Besucher gleichzeitig ins Haus. Trotzdem legt die Tafel weiterhin Wert darauf, dass immer auch Zeit für Gespräche sein muss. Dafür hätten aber auch die Kunden Verständnis, die draußen in der Schlange warten müssten.

Ärgerlich ist es für die Tafel, dass sie in diesem Jahr den großen Weihnachtsmarkt mit gesponserten Artikeln bei Marktkauf nicht betreiben darf. Dieser hat immer recht viel Geld in die Kasse gebracht. Auch das große Weihnachtsessen für die Bedürftigen in den Steinhuder Strandterrassen kann nicht stattfinden. Doch das Tafel-Team ist glücklich, dass die Tafel laufend Unterstützung bekommt und deshalb ihren Kunden weiterhin viel bieten kann. Das gute Miteinander mit der Wunstorfer Gesellschaft fand auch Krach beeindruckend.

Das gekaufte Haus, der frühere Kleinbahnhof an der Neustädter Straße, ist mittlerweile durchsaniert. Trotzdem hat die Tafel weiterhin Wünsche für die nächsten Investitionen. Als nächstes auf der Liste steht noch eine Anlage, die die Warenkisten reinigt.

Von Sven Sokoll