Kunstschule Wunstorf setzt sich für Kulturnetzwerk ein

Wunstorf

Die Kulturschaffenden in Wunstorf müssen sich nach Ansicht der Vorsitzenden des Vereins Kunstschule Wunstorf stärker vernetzen. Das fordert die Vorsitzende des Vereins, Ulrike Coldewey. Ehrenamtlich sei die Arbeit kaum noch zu leisten, sagte sie beim Kunstfest der Kunstschule am Sonntag. Sie denke dabei beispielsweise an den Kunstverein sowie die Vereine KRuG Blumenau und Kultur im Bürgerpark. Coldewey wünscht sich, dass eine Vollzeitstelle für das Netzwerk geschaffen wird.

Kunstschule wünscht sich mehr Unterstützung

„Ich investiere viel Zeit in die Arbeit und muss viel Aufwand in das Erstellen von beispielsweise Förderanträgen und Steuererklärungen investieren. Da wünsche ich mir mehr Unterstützung der Stadt“, sagte sie. Coldewey ist aber zuversichtlich, dass die Kunstschule mit dem neuen Bürgermeister, Carsten Piellusch (SPD), laut seinem Wahlprogramm mehr finanzielle Unterstützung erfährt. Im Vergleich zum Kulturring Wunstorf und der Musikschule, die von der Stadt deutlich höhere Zuschüsse erhalten, bekommt die Kunstschule seit diesem Jahr nur rund 3000 Euro im Jahr.

Die Musikschule hat zwar deutlich mehr Teilnehmer als die Kunstschule, bekommt aber einen jährlichen Zuschuss der Stadt in Höhe von 320.000 Euro. Beim Kulturring handelt es sich um 20.000 Euro. Das Fischer- und Webermuseum bekommt 38.000 Euro für Personalkosten. Die Kunstscheune erhält 13.600 Euro, der Kunstverein 3000 Euro.

Stadt soll sich zur Kunstschule bekennen

„Die Kunstschule zu leiten ist wie ein Unternehmen zu führen“, betonte Coldewey. Sie habe die Verantwortung für die Kursleiter, müsse Projekte anschieben, die Programme organisieren und Gelder akquirieren. Das machte auch Sabine Fett, Geschäftsführerin des Landesverbandes der Kunstschulen in Niedersachsen, deutlich. „Die Stadt soll sich endlich zur Kunstschule bekennen“, fordert Coldewey. Das machte sie auch gegenüber offiziellen Vertretern wie Wunstorfs Ortsbürgermeister Thomas Silbermann (SPD) und der ersten stellvertretenden Bürgermeisterin Wunstorfs, Kirsten Riedel (SPD), deutlich.

Die Kunstschule Wunstorf besteht seit 23 Jahren. Sie bietet nicht nur Kurse für Malen, Zeichnen, Drucken, Bildhauerei, Filzen und vieles mehr an, sondern leitet auch Projekte in Schulen und Kindertagesstätten an. Daher war auch eine Lehrerin der Stadtschule zum Kunstfest gekommen, weil die Schule ein Projekt mit der Kunstschule plant. „Unsere Kurse sind immer voll. In diesem Jahr waren es 36 Kurse mit durch Corona bedingt nur 150 Teilnehmern“, sagte Coldewey. Außerdem richtet die Kunstschule auch Kindergeburtstage aus.

Kunstschule richtet auch Kindergeburtstage aus

Den will auch die achtjährige Charlotte im Februar mit ihren Freundinnen in der Kunstschule feiern. Zusammen mit ihrer Mutter, Julia Broer, besuchte sie das Kunstfest und probierte sich bei Dozent Andreas Ziller im Drucken aus. „Sie hat bereits einige Kurse in der Kunstschule belegt und war immer begeistert“, sagte Broer. Auch Emma (11) bastelt gerne und fertigte am Sonntag Weihnachtsschmuck aus dem Aluminium von Teelichtern.

Emma bastelt aus dem Aluminium von Teelichtern hübsche Weihnachtssterne. Quelle: Anke Lütjens

Kinder können mit Farben und Material experimentieren

Außerdem konnten Kinder und ihre erwachsenen Begleiter sich bei Dozentin Petra Seegers an der Farbschleuder ausprobieren und einzigartige Bilder erschaffen. „Kunst ist so wichtig gerade für Kinder. Sie können sich etwas trauen und experimentieren“, ist sich Seegers mit Coldewey und Fett einig. Egal ob Malerei, Mangas zeichnen oder das Arbeiten mit Ton und Holz – die Kinder tauchen nach Ansicht von Seegers ab in die Kunst.

Kunstfest dient der Öffentlichkeitsarbeit

Das Kunstfest sollte eigentlich schon im Sommer vorigen Jahres über die Bühne gehen, wurde wegen Corona jedoch verschoben. „Es ist Teil einer Förderung des Landes und soll der Öffentlichkeitsarbeit dienen“, sagte Coldewey. Das Fest sollte auch ein Treffen von Kulturschaffenden in Wunstorf ermöglichen.

Von Anke Lütjens