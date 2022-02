Wunstorf

Kinder, Jugendliche und Erwachsene können ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Das abwechslungsreiche Programm der Kunstschule Wunstorf an der Hindenburgstraße beginnt am Mittwoch, 9. Februar. Für das Malatelier ist eine Anmeldung jedoch nicht mehr möglich. „Es läuft in diesem Jahr unwahrscheinlich gut“, freut sich die Vorsitzende der Kunstschule, Ulrike Coldewey. Die Kinderkurse seien fast alle bereits ausgebucht.

Mit Buntstiften entstehen Kunstwerke. Quelle: privat

Anmeldung schriftlich oder online möglich

Es gibt aber auch Angebote für Jugendliche und Erwachsene, wie Malerei an der Staffelei, Acrylpouring, Zeichenkunst, Keramik, Herstellen von Schmuckperlen aus Papier, Papiercollagen mit Siebdruck, Buchbinderwerkstatt, Skulpturen aus Draht und Gips. Eine Anmeldung ist schriftlich oder online über die Homepage unter kunstschule-wunstorf.de möglich. Auf der Seite ist auch das komplette Kursprogramm zu finden.

Dieses startet mit einem Angebot für Jugendliche ab 13 Jahren. Sie können die Technik des Manga-Zeichnens ab Mittwoch, 9. Februar, erlernen. Freie Plätze gibt es auch noch für Drucken mit Gelplatten. Den Kurs können Kinder in Begleitung eines Erwachsenen besuchen. Am Sonnabend, 19. Februar, entstünden rasch wunderschöne Ergebnisse, heißt es in der Ankündigung.

Lesen Sie auch Kunstschule Wunstorf setzt sich für Kulturnetzwerk ein

Osterdekoration entsteht in den Ferien

Kinder ab acht Jahren erlernen Grundkenntnisse im Malen und Zeichen ab 8. März beim Malspaß am Dienstag. An den Wochenenden, 14./15. März sowie 19./20. März, entstehen Kunstwerke aus Holz und Schmuck aus Papierperlen. In den Osterferien können Kinder ab acht Jahren am Dienstag, 5. April, kleine Handschmeichler, Skulpturen oder Anhänger aus Speckstein fertigen. Jüngere Künstlerinnen und Künstler ab Vorschulalter basteln an zwei Vormittagen, Dienstag und Mittwoch, 12. und 13. April, aus Karton Osterdekoration und gestalten Anhänger aus Kaltporzellan.

Neues Kursprogramm der Kunstschule Wunstorf: Buchbinderkurs. Quelle: privat

Beim Modeshooting zum Superfoto

Zu einem Modeshooting treffen sich Jugendliche im Alter zwischen acht und 14 Jahren am Sonnabend, 7. Mai. Antonia Jacobsen rückt die Teilnehmenden ins rechte Licht. Sie zeigt, wie mit lockeren Bewegungen und Bildkomposition ein Superfoto entsteht.

Wildkräuter sammeln, zeichnen und genießen

Am Sonnabend, 11. Juni, lernen Kinder in Begleitung eines Erwachsenen den Umgang mit der Nähmaschine. Sie können gemeinsam einen Turnbeutel nähen. Grundkenntnisse sind nicht erforderlich. Bei einem Spaziergang sammeln Jugendliche und Erwachsene am Sonntag, 8. Mai, Wildkräuter. Diese werden im Schnellzeichenstil auf Papier gebannt und anschließend zu einem Imbiss verarbeitet. Bunte Vögel nach dem Vorbild des Künstlers Jürgen Lüttmann entstehen am Montag und Dienstag, 20. und 21. Juni, in der Holzwerkstatt. „Mein Bild von mir“ heißt es am Sonnabend, 9. Juli. Aus verschiedensten Materialien wird ein Selbstporträt geschaffen.

Neues Kursprogramm der Kunstschule Wunstorf: Drahtfiguren aus Gips. Quelle: privat

Das Halbjahresprogramm endet mit Acrylpouring für Jugendliche und Erwachsene am Sonntag, 10. Juli. Bei dieser Technik wird Farbe auf kleine Maluntergründe gegossen. Dadurch entstehen verblüffende Effekte.

Von Rita Nandy