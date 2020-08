Wunstorf

Wahlen der beiden Vorsitzenden und des Geschäftsführers stehen im Mittelpunkt bei der Jahresversammlung des Kunstvereins. Diese beginnt am Sonntag, 6. September, um 11.15 Uhr in der Abtei. Außerdem berichtet Vorsitzende Karin Ellert über das vergangene Jahr und gibt einen Ausblick auf das verbleibende Jahr 2020. Die Besucherzahl ist wegen Corona auf 30 Personen beschränkt, die Stühle in der Abtei werden mit Abstand aufgestellt.

Sommerausstellung ist trotz Corona ein Erfolg

Anmeldungen sind daher zwingend erforderlich. Diese können unter Telefon (05031)16649 oder schriftlich per Mail an ellert-kunstv@t-online.de abgegeben werden. Weiterhin gelten für die Versammlung die Nutzung von Handdesinfektionsmittel, das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes bis zum Sitzplatz sowie getrennte Ein- und Ausgänge. „Der Mut, die Sommerausstellung mit einer Vernissage im Freien unter den geltenden Corona-Auflagen erfolgreich anzubieten, hat uns bestärkt, die Jahresversammlung jetzt vorzunehmen“, teilt Ellert mit.

Künstler bemalt Körper auf der Wiese

Für Sonnabend, 5. September, hat sich Künstler Jörg Düsterwald eine besondere Aktion ausgedacht. Er wird ab 11 Uhr auf der Wiese vor der Abtei ein Live-Bodypainting veranstalten. Damit möchte er Werbung für seine Ausstellung „Camouflage“ im Herbst machen, aber auch auf die prekäre Situation von Künstlern in Zeiten von Corona hinweisen. Die Stadt Wunstorf hat die Aktion nicht nur ohne weitere Auflagen genehmigt, sondern begrüßt die Initiative des Kunstvereins nach Angaben von Geschäftsführer Ingolf Heinemann sehr.

Die Veranstaltung ist öffentlich, es besteht keine Registrierungspflicht und kein Bestuhlungszwang. Lediglich die allgemein geltenden Abstandsregeln sind zu beachten. Unter dem Titel „Camouflage“ zeigt der Kunstverein von Sonntag, 11.Oktober bis Sonntag, 1. November, eine Auswahl von Arbeiten des Hamelner Künstlers Jörg Düsterwald. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den Werkgruppen „Nature Art“ und „Body Art“.

Von Anke Lütjens