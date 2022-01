Wunstorf

Erstmals hat der Kunstverein Wunstorf seinen Neujahrsempfang nicht in kleinem Kreis mit Sponsoren gefeiert, sondern im Stadttheater. Mehr als hundert Gäste waren der Einladung gefolgt. Der Kunstverein habe inzwischen auch die Mitgliederzahl von mehr als Hundert überschritten, sagte die Vorsitzende Karin Ellert: „Aus Freunden sind Mitglieder geworden.“ Das habe für sie Symbolkraft für das Jahr und stimme sie zuversichtlich nach einer Zeit voller Unbequemlichkeiten.

Als vielschichtig und inspirierend bezeichnete Bürgermeister Carsten Piellusch die Arbeit des Kunstvereins in seiner Grußbotschaft, die Geschäftsführer Ingolf Heinemann verlas. „Es ist wichtig, ein Zeichen zu setzen und zu zeigen, dass Kunst lebt und nicht verzichtbar ist“, schrieb Piellusch. Kunst sei wichtig für die Seele, ergänzte Heinemann. Sein Dank gebührte der Stadt Wunstorf und den Sponsoren, ohne die die Ausstellungen nicht möglich wären.

Für 2022 plant der Kunstverein noch drei Ausstellungen

Und so warten auch in diesem Jahr wieder einige kulturelle Leckerbissen auf die Kunstszene Wunstorfs. In der Frühjahrsausstellung sehen die Besucher Fotografien von Birgit Wemhoyer. Die Vernissage beginnt am Sonntag, 20. März, um 11.15 Uhr in der Abtei. Im Sommer stellt dann ab Sonntag, 3. Juli, Detlef Fellrath Segeltuchbilder aus. Für den Herbst plant der Kunstverein eine Schau mit der Künstlergruppe „Eiserner Steg“.

Der Geschäftsführer des Kunstvereins Wunstorf, Ingolf Heinemann, befragt Filmemacher Tom Ehrhardt zu seiner Doku "Der vergessene Schatz". Quelle: Anke Lütjens

Im Mittelpunkt des Neujahrsempfangs standen der Film „Der vergessene Schatz“ um die Kunstsammlung eines brasilianischen Diplomaten und ein Konzert mit der Band „Agora“ um die charismatische Sängerin Marcia Bittencourt. Daher war die Bühne des Stadttheaters auch in die brasilianischen Landesfarben getaucht.

Film von Tom Ehrhardt gibt Einblicke in nonkonforme Kunst

In seiner Kunstdokumentation begibt sich Filmemacher Tom Ehrhardt auf die Spuren nonkonformer Kunst aus der DDR. Der brasilianische Diplomat Chagas Freitas lagert an einem geheimen Ort wohl die größte Privatsammlung dieser Kunst – ein fast vergessenes Stück deutscher Kulturgeschichte. Für seinen Film interviewte Ehrhardt mehr als 60 Künstler, Galeristen und Kunsthistoriker. „Die Kunst wurde in der DDR ignoriert, weil sie nicht ins sozialistische Weltbild passte. Im Westen blieb sie nahezu unsichtbar“, sagte der Filmemacher.

Erst seit einigen Jahren gibt es Ausstellungen wie in Potsdam, Leipzig, Düsseldorf und gerade in Cottbus. „Ein großartiger Einblick in die Kunstszene“, lobte Heinemann den Film. „Höchst interessant, ich bin begeistert“, sagte ein junger Mann aus dem Publikum.

Nach dem nachdenklich stimmenden Film ging es im Stadttheater temperamentvoll weiter. Mit dem Titel „Rio de Janeiro“ machten Bittencourt und ihre Musiker Lust auf die Heimat der Sängerin mit der starken Stimme.

Von Anke Lütjens