Wunstorf

„Endlich ist es soweit“: Dem Geschäftsführer des Kunstvereins Wunstorf, Ingolf Heinemann, fällt ein Stein vom Herzen. Nach mehr als zwei Jahren Arbeit am Konzept bringt der Kunstverein Wunstorf die ursprünglich für die Abtei vorgesehene Ausstellung „Transverse“ des Hildesheimer Künstlers Gerd Günter nach zweimaliger pandemiebedingter Verschiebung als multimediales Spektakel auf die große Leinwand. Dazu gehören am Freitag, 10. September, im Stadttheater auch Live-Musik und ein Vortrag.

Von den 17 Mitwirkenden sind allein sieben Musiker, die den Soundtrack für die 90-minütige Show liefern. „So etwas hat es in Wunstorf noch nicht gegeben“, schreibt Heinemann. Der Kunstverein bemühe sich nicht nur darum, den normalen Ausstellungsbetrieb am Laufen zu halten, sondern wage sich auch an neue Formate. Musik und Texte machen die Präsentation zu einem Gesamtkunstwerk.

Mitwirkende schlagen 13 Kapitel auf

In der 90-minütigen Liveveranstaltung im Stadttheater schlagen die Beteiligten 13 Kapitel ganz unterschiedlicher Sichtweisen auf die Welt auf. Beispielsweise fängt Günter den Augenblick der Irritation ein, wenn er Menschen auf der Straße fotografiert. „Bei der Street Photography gehe ich ganz nah ran, die Menschen sollen mich ja sehen. Ich fotografiere sie aber nicht in negativen Situationen“, sagt der 69-Jährige.

Er habe ein Faible für Inszenierungen und erfinde unter anderem Bildwelten, in denen er aus Fragmenten neue Bilder konstruiert, beispielsweise von Kirchen und Prozessionen in Spanien und Italien. Bilder aus Warschau sind an einem Tag entstanden. Weitere Werke stammen aus dem Stalin-Museum in Georgien und von der Fasnacht in Basel.

Kunstverein empfiehlt Reservierung

Der Kunstverein und insbesondere Günter und Heinemann hoffen auf ein breites öffentliches Interesse. Sie empfehlen eine rechtzeitige Platzreservierung unter E-Mail an ellert-kunstv@t-online.de oder unter Telefon (0 50 31) 16 64 9, um wenigstens die zugelassenen 140 von 540 möglichen Sitzgelegenheiten im Stadttheater zu belegen. Ab 19 Uhr ist die Registrierung im Foyer des Stadttheaters vorgesehen.

Veranstalter freuen sich über Spenden

Ebenfalls ab 19 Uhr steht die Garderobe zur Verfügung und Gastronom Adis Bajric bietet Getränke an, die mit an den Platz genommen werden können. Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass die Plätze möglichst zügig einge­nommen werden sollen. Ansonsten gelten die aktuellen Corona-Bedingungen. Beginn der Veranstaltung ist um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei. Die Veranstalter freuen sich über Spenden für die Mitwirkenden.

Von Anke Lütjens