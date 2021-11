Wunstorf

„Der Künstler füllt den Raum mit seiner Persönlichkeit“, sagte Karin Ellert, Vorsitzende des Kunstvereins Wunstorf, am Sonntagvormittag zur Eröffnung der Herbstausstellung in der Abtei. Zu sehen sind unter dem Titel „Selbstgespräche“ Druckgrafiken in unterschiedlichen Techniken des Leipziger Künstlers Patrick Fauck. Es war nach mehr als einem Jahr Corona-Zwangspause die erste Ausstellung des Kunstvereins in dem historischen Gebäude. „Wir freuen uns sehr darüber, wieder in der Abtei ausstellen zu dürfen“, sagte Ellert. Für Besucher galt die 2-G-Regel.

Für Fauck ist die Druckgrafik eine Leidenschaft, ein Laboratorium und großes Experimentierfeld. Und das ist seinen Werken auch anzusehen und anzumerken. Er wendet unterschiedliche Techniken wie Lithografie, Radierung, Siebdruck, Hoch- und Tiefdruck und sogar das komplizierte Verfahren des Lichtdrucks an. „Das Verfahren ist Ende des 19. Jahrhunderts entstanden und heute fast ausgestorben“, erzählte der Künstler im Gespräch mit Ingolf Heinemann, dem Geschäftsführer des Kunstvereins. Es funktioniert ähnlich wie die frühe Fotografie mit einem Negativverfahren.

Die Verantwortlichen des Kunstvereins Karin Ellert und Ingolf Heinemann (von links) sind überglücklich, in der Abtei die Werke von Künstler Patrick Fauck präsentieren zu können. Für die musikalische Begleitung sorgt Merle Bastin. Quelle: Anke Lütjens

Die Besucher erfuhren, dass der gebürtige Saarländer 2006 der Kunst wegen nach Leipzig gezogen ist. „Die Technik der Druckgrafik wurde dort hochgehalten. Es gibt gute Werkstätten und Hochschulen“, erläuterte Fauck. Er setzt seinen Ideenfundus technisch versiert um, es gibt keine Serie, keinen Leitfaden. Jedes Bild steht für sich. „Sehr vielfältig“, merkte Ulrike Coldewey, Vorsitzende der Kunstschule Wunstorf, an.

Faucks Arbeiten reichen im Spektrum von minimalistisch-reduziert in Farbe und Motiv bis zu üppig-abstrakt – wie bei einer Barbie-Puppe auf einem verfremdeten Esel in Pink oder einem Kopf auf rotem Hintergrund mit schwarzen leeren Augenhöhlen, ohne Mund und Nase. Immer wieder tauchen in den Drucken abstrahierte Schädel und Skelettteile auf. Über die Technik hinaus versteht Fauck es darzustellen, was ihn in seinem Inneren bewegt.

Interessiert betrachten die Besucher die Werke des Druckgrafikers Patrick Fauck. Quelle: Anke Lütjens

Künstler blickt auf Zwischenmenschliches

„Intelligente Gewitztheit, gutmütige Blicke auf Zwischenmenschliches sowie die humorvolle Einordnung von Unzulänglichkeiten“, bescheinigte Ellert dem Leipziger. Das lasse den Betrachter nicht so schnell los und lasse ihn in die Kunst eintauchen. Auch Heinemann erkannte in den Arbeiten des Leipzigers teils hintersinnige, abstrakte Gebilde. Abgestimmt auf die Kunst war die Musik, die sich Cellistin Merle Bastin für die Vernissage ausgesucht hatte: Werke von Bach und dem französischen Komponisten Henri Dutilleux.

Merle Bastin sorgt bei der Vernissage in der Abtei für die musikalische Begleitung. Quelle: Anke Lütjens

Die Ausstellung mit Patrick Faucks Werken ist noch bis Sonntag, 5. Dezember, in der Abtei, Wasserzucht 1, zu sehen. Geöffnet ist täglich von 15 bis 18 Uhr sowie sonntags von 11 bis 18 Uhr.

Von Anke Lütjens