Kunstverein Wunstorf und Künstler Gerd Günter wagen ein Experiment

Die Kultur in Wunstorf steht vor dem Neustart: Das hat am Montag der Erste Stadtrat Carsten Piellusch bei einem Pressegespräch im Stadttheater gesagt. Anlass ist ein Experiment, das der Kunstverein Wunstorf wagt. Er präsentiert am Freitag, 10. September, um 20 Uhr eine Multimediashow mit Bildern und Videos des Hildesheimer Künstlers Gerd Günter. „Das ist ein Experiment, ein Unikat“, sagt der Geschäftsführer des Kunstvereins, Ingolf Heinemann.

Ursprünglich ist eine Ausstellung mit dem Titel „Traverse“ mit Fotografien des Künstlers vor 18 Monaten in der Abtei vorgesehen gewesen. Wegen der Corona-Pandemie musste sie seitdem zweimal verschoben werden. Aus diesem Grund steht auch die Abtei als Ausstellungsraum derzeit nicht zur Verfügung. Mit einem Beamer werden die Fotos und Videos auf eine große Kinoleinwand projiziert.

Beteiligte stecken viel Arbeit in das neue Format

Doch es gibt noch mehr: Musik und Texte machen die Präsentation nach Angaben Heinemanns zu einem Gesamtkunstwerk. „Das ist ein erheblicher Mehraufwand an Arbeit“, betont Heinemann. Es habe ein Jahr Vorbereitung benötigt, um das Bild- und Denkuniversum des Künstlers auf Leinwand zu bringen sowie Dramaturgie und Rhythmus in die Bilderschau zu bekommen. Deren Vorteil: Es können mehr Bilder als in der Abtei gezeigt werden.

Musik und Texte runden Gesamtkunstwerk ab

Für die musikalische Begleitung sorgen die Black Bears Boogie Band aus Hannover sowie Cellistin Merle Bastin aus Neustadt – stets passend zu den Bildern, Bildserien und Filmen. Auch Posaunist Hans Wendt und Saxofonist Thorsten Doll von der Musikschule Wunstorf sind an dem Projekt beteiligt. Als Sprecher sind Martin Drebs und Stephanie Jans mit von der Partie, die Eröffnung spricht Ingolf Heinemann. Die Stadt Wunstorf stellt das Stadttheater samt Technik zur Verfügung und unterstützt das Vorhaben auch finanziell. Für die Dokumentation sorgen Andreas Warlich (Fotos) und Ralf Mohr (Video). Zu den 17 Mitwirkenden kommen noch etliche Helfer aus den Reihen des Kunstvereins.

Mitwirkende schlagen unterschiedliche Kapitel auf

Einig sind sich Heinemann und der Künstler darin, dass dieses Experiment eine reale Ausstellung nicht ersetzen könne, in der Besucher verweilen und sich austauschen können. Dafür können sich Besucher der Vorstellung und andere Interessierte das Ganze später in Ruhe im Internet anschauen und vertiefen. In der 90-minütigen Liveveranstaltung im Stadttheater schlagen die Beteiligten 13 Kapitel ganz unterschiedlicher Sichtweisen auf die Welt auf. Beispielsweise fängt Günter den Augenblick der Irritation ein, wenn er Menschen auf der Straße fotografiert.

Fotograf geht nah an die Menschen ran

„Bei der Street Photography gehe ich ganz nah ran, die Menschen sollen mich ja sehen. Ich fotografiere sie aber nicht in negativen Situationen“, sagt der 69-jährige Günter. Er habe ein Faible für Inszenierungen und erfinde unter anderem Bildwelten, in denen er aus Fragmenten neue Bilder konstruiert, beispielsweise von Kirchen und Prozessionen in Spanien. Bilder aus Warschau sind an einem Tag entstanden. Weitere Werke stammen aus dem Stalin-Museum in Georgien und der Fasnacht in Basel.

Dieses Bild fotografiert Künstler Gerd Günter im Stalin-Museum in Gori (Georgien). Quelle: Anke Lütjens

Für Piellusch ist es „ein großes Glück, den Kunstverein in unserer Stadt zu haben – eine Bereicherung.“ Es sei wichtig, die kulturelle Vielfalt zu fördern, weil Kultur auch ein bedeutender Beitrag zur Demokratiebildung sei. Das Experiment findet er spannend und freut sich darauf. „Die Stadt unterstützt den Kunstverein auch weiterhin und stellt die Abtei zur Verfügung, wenn es die Lage zulässt“, sagt Piellusch. Günter und Heinemann wünschen sich auch finanzielle Unterstützung seitens der Verwaltung. „Kunst hat ihren Preis“, so Heinemann.

Kunstverein bietet weitere Ausstellungen an „Wir blicken nach vorne und stecken den Kopf nicht in den Sand“, sagte der Geschäftsführer des Kunstvereins Wunstorf, Ingolf Heinemann. Nach der Liveveranstaltung im Stadttheater sind bereits die nächsten Ausstellungen geplant. Die Schau „Selbstgespräche“ des Leipziger Künstlers Patrick Fauck zeigt von Sonntag, 21. November, bis Sonntag, 5. Dezember, Druckgrafiken. Die Sommerausstellung 2022 ist von Sonntag bis Sonntag, 5. bis 23. Juli, vorgesehen. Unter dem Motto „Mit vollen Segeln vom Bodensee ans Steinhuder Meer“ zeigt Detlef Fellrath Computergrafiken und Segeltuchbilder. Die Ausstellungen im Frühjahr und Herbst 2022 sind noch nicht vergeben, Der Vorstand des Kunstvereins lädt die Mitglieder für Sonntag, 19. September, um 12.15 Uhr zur Mitgliederversammlung in das Hotel Cantera ein. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Berichte des Vorstandes über das Jahr 2020, geplante Veranstaltungen im laufenden Jahr und der Ausblick auf das Jahr 2022. Außerdem wird gewählt.

Der Eintritt zur Multimediaschau ist frei, der Kunstverein bittet um Spenden. Je nach Corona-Lage sind im Stadttheater 145 Sitzplätze zugelassen. Daher ist auch eine Anmeldung bis spätestens Mittwoch, 8. September, bei der Vorsitzenden Karin Ellert unter Telefon (05031) 16649 sowie per E-Mail an karin-ellert@t-online.de erforderlich.

Von Anke Lütjens