„ Transverse“ heißt die neue Ausstellung des Kunstvereins Wunstorf, die am Sonntag, 22. März, um 11.15 Uhr in der Abtei, Wasserzucht 1, von Kurator Ingolf Heinemann eröffnet wird. Zu sehen sind Fotografien des Künstlers Gerd Günter. Auch ein Künstlergespräch und ein Konzert sind im Programm vorgesehen. Der Kunstverein rät für alle Veranstaltungen zu Platzreservierungen unter Telefon (0176) 50505291.

Künstler Gerd Günter stellt in der Abtei Fotografien aus. Quelle: privat

Künstler öffnet fotografische Schatzkiste

Der Ausstellungstitel „ Transverse“ verweist auf Querdenken und Perspektivwechsel, auf Irritation als Mittel zum konzentrierten Blick. Günter fotografiert nicht einfach, er macht daraus Kunst. In der Abtei öffnet er seine fotografische Schatzkiste und lässt die Besucher einen Blick in seinen Bilderkosmos werfen. Dazu gehören Fotostrecken von seinen Reisen mit Straßenszenen, Landschaften und Architektur, aber auch aus eigenen Fotos montierte Kompositionen mit verfremdeter Architektur. „Klassische Schwarz-Weiß-Fotografie einer vielfältigen Welt der Gegensätze und Widersprüche trifft auf farbintensive Studien beispielsweise von Treppenhäusern im Bauhausstil oder Tankstellen“, schreibt Heinemann.

Besucher können sich Intensität nicht entziehen

Das Zusammenspiel unterschiedlicher Präsentationsformen aus Bildreihen, Panoramen, Tableaus und Videos erzeugt einen eigenen Rhythmus. Der Intensität der an Aspekten reichen Ausstellung werden sich die Besucher nicht entziehen können, ist sich Heinemann sicher. „Sie zieht alle Register fotografischer Möglichkeiten und zeigt in meisterhaften Bildern eine Welt abseits eingefahrener Sichtweisen“, sagt Heinemann. Transverse eben.

Die Ausstellung ist dienstags bis donnerstags und sonnabends von 15 bis 18 Uhr sowie sonntags von 11 bis 18 Uhr geöffnet, an den Osterfeiertagen von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Ein Künstlergespräch ist am Sonntag, 5. April, um 16 Uhr in der Abtei vorgesehen. Die Black Bear’s Boogie Band gibt am Ostermontag, 13. April, um 18 Uhr dort ein Konzert zur Finissage.

Von Anke Lütjens