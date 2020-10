Wunstorf

Bodypainting und exklusive Gemälde sind das Metier von Jörg Düsterwald. Im Kunstverein Wunstorf werden seine Werke unter dem Titel „Camouflage“ von Sonntag, 11. Oktober, bis Sonntag, 25. Oktober, zu sehen sein. Zur Vernissage sind Gäste am 11. Oktober, um 10 Uhr im Wunstorfer Stadttheater willkommen.

„Wir wollen zum Ende dieses schwierigen Jahres noch einmal richtig durchstarten“, sagt Kunstvereins-Geschäftsführer Ingolf Heinemann. Richtig durchstarten wollen sie mit den Arbeiten des Hamelner Künstlers, der Anfang September bereits das Entstehen von Body Art in Wunstorf gezeigt hat. Begleitend dazu sind geplant für Sonntag, 18. Oktober, 16 Uhr, eine Signierstunde Düsterwalds mit seinem Kalender „Bodyart-in-Nature 2021“ und für Sonntag, 25. Oktober, 16 Uhr, ein Vortrag des Malers mit Filmen, Fotos und den Geschichten hinter den Bildern bei Kaffee und Kuchen.

Anzeige

Düsterwald ist Bodypainting-Meister

Vor den Geschichten hinter den Bildern stehen aber die Bilder selbst. Und die sind überraschend, darin wollen Dinge und Menschen entdeckt werden. Body-Painting ist eine Leidenschaft Düsterwalds, für die er 2008 sogar den Titel als deutscher Bodypainting-Meister bekommen hat. Eine Steigerung dieses Bodypaintings ist das Einfügen seiner Modelle in die Natur. „In Nature“ verschmelzen sie mit ihrer Umgebung, erscheint Haut mal wie Stein innerhalb einer Felsformation, lässt sich ein anderes Mal eine Frau kaum in einem wirren Gebilde aus Gräsern und Blüten ausmachen. Wo hört Natur auf? Wo fängt Kunst an? Die Ausstellungsbesucher können sich auf überraschende Anblicke gefasst machen – wenn es um Düsterwalds Kalender geht, aber auch dann, wenn er seine Modelle auf Gemälden in neue Szenarien taucht.

Making of: Jörg Düsterwald während der Arbeit an einem seiner Gemälde. Quelle: privat

Zur Vernissage lädt der Verein nicht in die Abtei, sondern in das Stadttheater mit Beginn um 11.15 Uhr, Einlass ab 10 Uhr, ein. Das Duo Red Pepper unplugged gestaltet den musikalischen Rahmen, die Eröffnungsrede hält Ingolf Heinemann. Im Anschluss geleitet Posaunist Hans Wendt die Gäste zur Abtei, wo Düsterwalds Arbeiten jeweils von kleinen Gruppen betrachtet werden können. Für die Wartenden stehen Zelte vor dem Gebäude bereit.

Der Kunstverein bittet für die Vernissage um Anmeldung bis zum 5. Oktober bei der Vorsitzenden Karin Ellert unter der Nummer (05031) 16649 oder per Mail unter info@kunstverein-wunstorf.de. Anmelden müssen sich auch Gäste von Signierstunde und Vortrag. Die Ausstellung ist vom 11. bis 25. Oktober täglich von 15 bis 18 Uhr, sonntags von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Von Beate Ney-Janßen