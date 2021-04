Wunstorf

Zehn Nachwuchsflieger und eine Pilotin haben beim Lufttransportgeschwader 62 ihre fliegerische Grundausbildung abgeschlossen. Im Januar 2019 hatte ihr Lehrgang begonnen, Ende März konnte der stellvertretende Kommodore Oberst Wolfgang Stern ihnen die Schwinge als neues Abzeichen überreichen. Wie auch schon im November musste der Abschluss wegen der Corona-Pandemie in einem kleinen Kreis im Lufthansa-Ausbildungszentrum in Bremen stattfinden.

Lesen Sie auch: Transportgeschwader Wunstorf startet Nothilfeeinsatz für Portugal

„Sie haben sich den Traum von der Fliegerei erfüllt“, sagte Stern und erinnerte an prägende Erlebnisse während der Ausbildung wie die ersten Alleinflüge in den USA. 1000 Stunden Theorie und 240 Flugstunden gehörten in den 22 Monaten zum Programm. Die Piloten setzen ihre Ausbildung jetzt auf den Flugzeugmustern fort, die sie künftig fliegen werden. Neben dem Airbus A400M des Wunstorfer Geschwaders kann das auch die A350 der Luftwaffe sein. „Neue Flugzeuggenerationen und neue Fähigkeiten erfordern auch eine neue Generation von Flugzeugführern und Flugzeugführerinnen. Hierfür werden Sie gebraucht“, sagte Stern.

Von Sven Sokoll