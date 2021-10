Wunstorf

Bunt, fröhlich, vielfältig: So präsentierten Frauen aus Afghanistan am Mittwochabend in der Abtei und im Stadttheater ihre Heimat. Die Stadt Wunstorf hatte zu ihren dritten Länderabend eingeladen. Das Interesse war abermals groß. Viele Stunden hatten die afghanischen Frauen in der Küche verbracht, um den 140 Gästen in der Abtei Kostproben ihrer einheimischen Küche servieren zu können. „Sehr, sehr köstlich“, lobte Besucherin Heike Schulze. Alles sei unheimlich liebevoll hergerichtet.

Beeindruckende Fotos einer Afghanistan-Reise

Jochen Blume gab mit seinen eindrucksvollen Schwarz-Weiß-Fotografien einen Einblick in die Schönheiten des Landes. Seine Bilder von der blauen Moschee, einem Teppichmarkt sowie einer Backstube in Kandahar stammten von einer Reise mit dem VW-Bus in den Siebzigerjahren.

Im Schnelldurchlauf erzählte Studentin Arian Akbari im Stadttheater Wissenswertes über Geschichte, Kultur und Sehenswürdigkeiten Afghanistans. Überraschend: Deutschland und das zentralasiatische Land verbindet einiges. Dazu gehört beispielsweise die Sprache: Mutter heißt auf Dari Modar, Vater heißt Padar.

Die farbenfrohe Festkleidung bildet einen Kontrast zu den sehenswerten schwarz -weiß Fotografien von Jochen Blume. Quelle: Rita Nandy

König Amanullah Khan hebt Verschleierungspflicht auf

Bereits 1928 besuchte das Staatsoberhaupt Amanullah Khan Deutschland. Der Legende nach soll ihn die deutsche Flagge inspiriert habe, die eigene Landesflagge in den Farben schwarz-rot-grün, mit einem Wappen in der Mitte, zu gestalten. Unter seiner Regentschaft erlangte das Land 1919 seine Unabhängigkeit von der Britischen Krone. Der König hob auch die Verschleierungspflicht auf.

Ein Foto zeigt eine unverschleierte Frau aus dem Jahre 1920. „Das ist meine Oma“, sagt Arian Akbari. Auf einem anderen ist ihre Mutter mit ihrer Freundin auf dem Campus zu sehen: Shekiba Akbari studierte Medizin. Sie kam 1991 nach Deutschland. Heutzutage hilft sie Menschen mit Fluchterfahrung in der städtischen Anlaufstelle für Integration und Sozialarbeit.

Arian Akhbari stellt eindrucksvoll das andere Gesicht Afghanistans vor. Quelle: Rita Nandy

Enge Handelsbeziehungen zu Deutschland

Zu Zeiten Amanullahs entstanden deutsch-afghanische Handelsbeziehungen. Bis 1984 unterrichteten deutsche Lehrer an der deutschen Nejat-Schule in Kabul. Mit dem Bau des Darul-Aman-Palastes, der als Parlamentsgebäude dienen sollte, wurde der deutsche Architekt Walter Harten beauftragt. Das Gebäude lehnte sich an den Reichstag in Berlin an.

Goethes Gedichtzyklus „West-östlicher Divan“ geht auf das Werk des persischen Dichters Hafis „Diwan“ zurück. Theodor Fontane schrieb „Das Trauerspiel von Afghanistan“, ein Gedicht über den ersten anglo-afghanischen Krieg, bei dem die Briten unterlagen.

Geflüchtete dankt den Wunstorfern

Auf eindrucksvolle Weise gelang es Adrian Akbari ein Gesicht Afghanistans, jenseits von Terror, Krieg, Flucht und Vertreibung, zu zeigen. Für Begeisterung beim Publikum sorgten die Tänze der Frauen in ihrer farbenfrohen Kleidung. „Nicht die Burka ist unsere traditionelle Tracht“, betont die Studentin. In ihre Festkleidung sind auch Fatemeh Atai und Hasti Haseini geschlüpft. Die 15-jährige Fatemeh kam 2016 mit dem Boot über Griechenland nach Deutschland. „Als wir hier ankamen, war es super. Ich bin dankbar“, sagt sie. Nur die ausgelassenen Feste fehlten ihr hier. Zudem lebe ein großer Teil der Verwandtschaft noch in Afghanistan.

Musiker Jawid Dorani: „Mein Herz bleibt in Afghanistan“

Zu Tränen gerührt war Musiker Ahmad Jawid Dorani nach dem Vortrag von Adrian Akbari: „Ich danke von Herzen dem deutschen Volk.“ Die Kinder hätten hier Bildungschancen erhalten. Dennoch: „Mein Herz bleibt in Afghanistan.“ In Wunstorf leben 76 Menschen mit einer afghanischen Staatsbürgerschaft.

