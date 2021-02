Wunstorf

Das Verkehrsministerium fördert den Neubau oder die Grunderneuerung von sechs Bushaltestellen in Wunstorf. Wie die Landtagsabgeordnete Wiebke Osigus (SPD) mitgeteilt hat, übernimmt das Land dabei jeweils 75 Prozent der Kosten.

In der Kernstadt handelt es sich um die Haltestellen Deisterweg in Fahrtrichtung Barnestraße sowie Neustädter Straße stadteinwärts. In Liethe soll die Haltestelle Leinechaussee in Richtung Blumenau erneuert werden. Und in Luthe sind an der Straße Am Hüppefeld sogar die Stopps in beide Fahrtrichtungen geplant. Insgesamt 182.250 Euro zahlt das Land dafür, Stadt und Region sind mit jeweils 30.000 Euro dabei. Nach Angaben von Stadtsprecher Alexander Stockum sollen die Bauaufträge nach den Vergabeverfahren Anfang Mai erteilt werden.

Unter der Verantwortung der Region Hannover soll außerdem die Haltestelle Mühlenweg in Kolenfeld umgebaut werden. Dort sollen 44.000 Euro die Kosten in Höhe von 75 Prozent decken, wobei die Stadt nichts dazu zahlen muss. „Ich freue mich, dass Wunstorf vom diesjährigen Förderprogramm profitiert“, sagte Osigus. Insgesamt fördert das Land mit 157 Millionen Euro 324 Projekte, mit denen der öffentliche Nahverkehr verbessert werden soll.

Von Sven Sokoll