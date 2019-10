Landringhausen

Die Landringhäuser Malerin Renate Gänsslen gehört seit Jahrzehnten zu den festen Größen ihrer Zunft im Calenberger Land. Gänsslens Schaffen zeichnet sich durch die besondere Vielfalt der Techniken ebenso wie die ihrer Motive aus. Derzeit bereitet die Künstlerin wieder die traditionelle zweitägige Herbstausstellung in ihrem Atelier an der Westerfeldstraße in Landringhausen vor.

Renate Gänsslen ist ein künstlerisches Multitalent: Sie gestaltet Skulpturen und Plastiken und bemalt Porzellan. Ihren eindeutigen Arbeitsschwerpunkt bildet aber die Malerei. Bei ihren oft großformatigen Werken arbeitet die Künstlerin sowohl abstrakt als auch mit figürlichen Motiven. „Ich kann so oder so. Das ist Gefühlssache“, sagt Gänsslen. Die Wahl der Motive und der Farben hänge viel mit Emotionen zusammen. „Wenn ich voller Energie bin, dann drückt sich das auch auf der Leinwand aus.“

Pinsel und Spachtel im Einsatz

Besonders gerne gestaltet Gänsslen derzeit Aquarelle, Acrylbilder und Mischtechniken in leuchtenden Farben. Dabei kombiniert sie oft die Arbeit mit dem Pinsel sowie die mit verschiedenen Spachteln. „Das lässt sich gut miteinander verbinden“, sagt die Künstlerin. Sie schätzt die dreidimensionale Struktur der Bilder, die sich mithilfe der Spachteltechniken erreichen lässt. Dazu trägt sie die Acrylfarbe in mehreren Schichten auf, ehe sie Verläufe und andere gewünschte Effekte mit kleinen Metallspachteln gestaltet. Gerne verwendet Gänsslen außer Farben auch zusätzliche Materialien wie etwa Sand bei der Gestaltung ihrer Werke.

Renate Gänsslen war schon früh von künstlerischer Arbeit fasziniert und hat später ihr Können unter anderem viele Jahre lang als Gasthörerin an der Kunsthochschule in Hannover perfektioniert. „Gemalt habe ich schon immer“, berichtet die Künstlerin, die auch selbst 14 Jahre lang als Dozentin an der Volkshochschule Calenberger Land gewirkt hat. Seit mehr als 20 Jahren hat sie ihre künstlerische Basis in ihrem Atelier in Landringhausen, das sie in einem von der Familie restaurierten Fachwerkhaus von 1739 eingerichtet hat.

Ausdauer und Disziplin im Atelier

Auch im fortgeschrittenen Alter arbeitet Renate Gänsslen unverdrossen sehr regelmäßig im Atelier. „Ich male, bis ich umfalle“, sagt die Künstlerin. Sie versuche, ein festes Programm einzuhalten, betont sie. „Ausdauer und Disziplin gehören unweigerlich dazu.“ Je nach Technik und Stimmung dauert es kürzer oder länger, bis Gänsslen bei der Arbeit an der Staffelei zufrieden ist: „An manchen Arbeiten habe ich ein paar Wochen zu tun.“

Bei der Herbstausstellung können die Besucher mehr als 200 Werke von Renate Gänsslen aus allen Schaffensperioden begutachten, darunter auch Arbeiten in Öl, Rötelzeichnungen und Stillleben aus früherer Zeit. Fast alle Werke sind verkäuflich, auch wenn die Trennung „bei manchen nicht so leicht fällt“, wie die Künstlerin berichtet. „Das hängt davon ab, wie ich das Bild selbst gerade finde.“

Die Ausstellung im Atelier in der Westerfeldstraße 2 in Landringhausen ist am Sonnabend, 2. November, von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag, 3. November, von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Von Andreas Kannegießer