Wunstorf

Paul (11) ist ein vielseitig interessierter Junge: Er mag Sport und Musik, ist bei den Pfadfindern aktiv, singt im Chor und macht gerne Fotos und Videos. Mit Nobelpreisträger Albert Einstein, Ikea-Gründer Ingvar Kamprad, Astro-Physiker Steven Hawkins und vielen anderen Berühmtheiten verbindet den Sechstklässler der IGS eine Gemeinsamkeit: Sie alle hatten oder haben eine Lese-Rechtschreib-Schwäche (LRS) oder auch Legasthenie. Paul und seine Therapeutin Marianne Büngel trainieren dagegen an. Die Corona-Pandemie verändert das Training, sie wirft Paul aber kaum zurück.

Selbsthilfegruppe trifft sich nur online

Die Selbsthilfegruppe Wunstorf für Eltern von lese- und rechtschreibschwachen Kindern tagt derzeit nur online. „Ein Ausfall ist schwierig, denn ich merke, dass Eltern und Lehrer der Schuh drückt. In der Konferenz sind auch mehr Lehrer dabei als sonst“, sagt Marianne Büngel. Sie ist Logopädin und Sprachtherapeutin und bietet Informationen und Hilfe an. „Die Gruppe gibt uns das Gefühl, dass wir nicht alleine sind mit den Problemen“, sagt Pauls Vater Bernd Vahrmann.

Das ist die LRS-Selbsthilfegruppe Wunstorf Legasthenie oder auchLese-Rechtschreibschwäche (LRS) ist eine Störung, die durch ausgeprägte Schwierigkeiten beim Lesenlernen und Rechtschreiben gekennzeichnet ist. Seit 1999 gibt es in Wunstorf eine Selbsthilfegruppe für Eltern von Kindern mit LRS sowie für Lehrer. Diese bietet die Möglichkeit zum Austausch, zur Information und zur Beratung. Ziel ist, sich und anderen Eltern Hilfestellung im Schul- und Familienalltag zu geben, über Erfahrungen mit Behörden und Untersuchungen zu berichten sowie sich über Therapiemöglichkeiten auszutauschen. Anfangs waren die Treffen einmal im Monat, inzwischen sind sie alle zwei Monate – wegen der Pandemie derzeit nur online. Marianne Büngel, Logopädin und Sprachtherapeutin, leitet die Gruppe, erreichbar unter Telefon (0 50 31) 93 98 97. Weitere Ansprechpartner ist Friedhelm Espeter, Telefon (0 50 31) 97 18 28. Weitere Informationen gibt es auf www.lrs-wunstorf.de.

Ohne Corona träfe sich Paul einmal pro Woche für eine Stunde mit Marianne Büngel in der Schule. Das geht jetzt nicht. „Online ist eine Sprachtherapie schwierig, darum fährt Paul jetzt einmal in der Woche in die Praxis“, sagt seine Mutter Marion Vahrmann.

Selbstwertgefühl der Kinder stärken

„Frau Büngel arbeitet viel mit Rechtschreibstrategien, Wahrnehmungstraining und Wortbildern. Und sie stärkt das Selbstwertgefühl der Kinder“, sagt Marion Vahrmann. Paul bekommt Aufgaben für Zuhause. „Zum Beispiel muss ich mir eine der Berühmtheiten mit LRS aussuchen und darüber schreiben“, ergänzt der Elfjährige. In regelmäßigen Gesprächen erfahren die Eltern, wie sich Paul entwickelt. Hinter einer verspiegelten Scheibe können sie Therapiestunde auch verfolgen.

Eltern lassen einen Intelligenztest machen

Marion Vahrmann und ihr Mann Bernd sind beide Lehrer an Grundschulen und haben daher Pauls Problem mit den Worten früh erkannt. „Ende der ersten Klasse haben wir es gemerkt, in der zweiten Klasse wurde es dann deutlicher“, sagt die 43-jährige Mutter. Schule mache ihrem Sohn an sich Spaß, aber alles, was Schrift und Sprache betrifft, sei anstrengend für ihn. Paul kann sich Worte schlecht einprägen und lässt Buchstaben aus. „Ende der vierten Klasse haben wir einen Intelligenztest gemacht. Der hat ergeben, dass Paul überdurchschnittlich intelligent ist“, sagt Marion Vahrmann.

Region Hannover bewilligt Sprachtherapie

Die Eltern wandten sich an die Region Hannover, die über die Eingliederungshilfe die Sprachtherapie gewährt. „Damit hat sich Paul deutlich verbessert“, sind sich die Eltern einig. „Früher haben Schulen und Eltern LRS geleugnet oder verschwiegen. Viele dachten, die Kinder sind dumm“, so Vahrmann weiter. Dazu sagt Paul: „Ich habe damit kein Problem und meine Mitschüler auch nicht.“ Die Region genehmigte die Therapie, um drohende seelische Probleme der Kinder abzuwenden. Aber LRS birgt auch Konfliktpotenzial innerhalb der Familie: „Manchmal verstehen wir einfach nicht, wenn ein Wort zum siebten Mal nicht richtig geschrieben wird“, sagt die Mutter. Zudem ist Pauls ältere Schwester eine Einser-Schülerin.

Problem zieht sich durch alle Fächer

Um seinen Nachteil auszugleichen gibt es den sogenannten Nachteilsausgleich. „Dafür stellen Eltern oder Lehrer einen Antrag , den die Klassenkonferenz beschließen muss“, erläutert Marion Vahrmann. Kinder mit LRS bekommen erweiterte Arbeitszeiten oder können Lückentexte mit vorgegeben Worten füllen. „Das zieht sich ja durch alle Fächer“, sagt sie.

„Es wird regelmäßig geprüft, um die Maßnahmen anzupassen oder zu lockern“, sagt Bernd Vahrmann. Es bestehe auch die Möglichkeit, die mündliche Leistung stärker zu bewerten. Das könne auch im Zeugnis vermerkt werden. Ein Hinweis auf LRS selbst taucht im Zeugnis nicht auf, um eine Stigmatisierung zu vermeiden. Paul weiß zwar noch nicht, was er einmal beruflich machen möchte, „aber ich bin mir sicher, dass er sich behaupten wird“, sagt seine Mutter.

Von Anke Lütjens