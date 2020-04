Wunstorf

Schnell und unbürokratisch hat der Lions Club Steinhuder Meer der Wunstorfer Tafel geholfen und 2500 Euro an den Trägerverein gespendet. „Es sind schwierige Zeiten. Auch Wunstorf und seine Bürger spüren die Auswirkungen der Corona-Pandemie“, sagt Lions-Präsident Michael Gerhards. Dennoch hält die Wunstorfer Tafel ihr Angebot aufrecht und versorgt – wenn auch eingeschränkt – Bedürftige mit Lebensmitteln.

Der Notbetrieb konnte zunächst fortgeführt werden. In dieser Zeit entfiel jedoch aufgrund aktueller Entscheidungen der Bundesregierung der sogenannte Anerkennungsbeitrag, den die Bedürftigen an normalen Ausgabetagen an die Tafel leisten müssen. Dadurch entstand der Tafel ein Defizit von knapp 500 Euro pro Woche. Als der Lions Club davon erfuhr, stellte er kurzfristig 2500 Euro für den Lebensmitteleinkauf der Tafel zur Verfügung.

Das Geld ermöglicht der Tafel für einen längeren Zeitraum die Lebensmittelausgabe. Es stammt unter anderem aus dem Erlös des Verkaufs der Adventskalender.

Von Anke Lütjens