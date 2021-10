Wunstorf

Winterstiefel, Sportschuhe oder blinkende Halbschuhe: Kinder von Kunden der Tafel Wunstorf haben sich am Mittwochnachmittag im ABC-Schuhmarkt an der Hagenburger Straße neue Fußbekleidung ausgesucht. Ermöglicht hat das der Lions Club Steinhuder Meer mit einer großzügigen Spende. Der ABC-Schuhmarkt unterstützte die Aktion mit einem Rabatt von 20 Prozent pro Schuhpaar. Es war bereits die dritte von den Lions und der Wunstorfer Tafel organisierte Aktion dieser Art.

Altersgruppen wechseln jedes Jahr

„In diesem Jahr sind die Kinder im Alter von sechs bis acht Jahren an der Reihe, im nächsten Jahr dann die Neun- bis Zwölfjährigen. Wir machen das immer im Wechsel“, sagte Frank Löffler von der Tafel. Insgesamt 32 Kinder kamen jeweils mit einem Elternteil, um sich in der Filiale neue Schuhe auszusuchen. Für die kleine Amy sollten es Schuhe sein, die im Dunkeln leuchten, wenn man fest auftritt. „Dann ist sie auf dem Weg zur Schule gut zu sehen“, sagte ihre Mutter. Auf Anhieb wurde die kleine Familie nicht fündig, doch Filialleiterin Angela Papendorf konnte weiterhelfen. Und dann ging alles ganz schnell. Glücklich presste Amy ihre weiß-fliederfarbenen Halbschuhe an sich und wollte sie gar nicht mehr loslassen.

Adventskalender finanziert die Aktion

Besonders freute sich das Mädchen, dass sich seine Freundin für das gleiche Modell entschied. „Jetzt seid ihr Zwillinge“, sagte deren Mutter. Bei den Jungen waren eher die sportlichen Modelle gefragt. Pro Familie durfte nur ein Kind ausgestattet werden. Rund 2000 bis 3000 Euro lässt sich der Lions Club Steinhuder Meer die Aktion kosten.

„Der Verkauf des Adventskalenders finanziert das Ganze“, sagte Wolfgang Schulz von den Lions. Der geht demnächst in den Verkauf. „Gut, dass wir den Kalender haben“, sagte Angela Klose vom Lions Club. Denn wegen der Corona-Pandemie sind dem Lions Club Einnahmen aus den Matjesfesten und dem großen Basar in Neustadt in diesem und im vorigen Jahr weggebrochen. Am Donnerstagvormittag durften sich die Besucher des Wunstorfer Tagestreffs für Obdachlose neue winterfeste Schuhe aussuchen.

Von Anke Lütjens