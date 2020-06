Wunstorf

Die Techniker des Lufttransportgeschwaders 62 brauchen bei der Wartung des Airbus A400M die Unterstützung aus der Industrie. Das ist dem Staatssekretär Peter Tauber aus dem Bundesverteidigungsministerium bei einem Besuch des Luftranportgeschwaders 62 deutlich gemacht geworden.

Dabei führte der Kommandeur der Technischen Gruppe, Tiemo Galle, ihn durch den Bereich der Luftfahrzeugtechnik. Die Soldaten und zivilen Mitarbeiter dort bekommen sehr häufig neue technische Weisungen, die zu weiteren aufwendigen Wartungsarbeiten in wechselnden Intervallen führen. Die Geschwaderangehörigen könnten diese Aufgaben wegen ihres großen Engagements derzeit zwar noch leisten.

Langfristig könne der hohe Personalbedarf dafür aber nur mit Partnern aus der Industrie gedeckt werden. Der Hersteller Airbus hat schon länger Vorbereitungen getroffen, sich in Großenheidorn an der Grenze des Fliegerhorstes niederzulassen, auch die Stadt hat ihre Hausaufgaben mit einem Bebauungsplanverfahren erledigt. Das Verteidigungsministerium hat das Verfahren jetzt aber mit einer Ausschreibung noch einmal verzögert.

Die Geschwaderführung um den neuen Kommodore Christian John berichtete dem Besucher auch allgemein über das LTG 62 und welche besonderen Aufgaben der Verband während der Corona-Pandemie bekommen hat. So betreute es eine isolierte Unterkunft in Hannover und stellte Atemmasken her. Seine Flugzeuge haben mehrmals Kranke zur Behandlung nach Deutschland geflogen. Dabei wurden einmal Franzosen transportiert. Zuletzt holte ein A400M drei kranke Polizisten und einen Soldaten aus Afghanistan.

Fliegerärztin Astrid Berg erläuterte die Möglichkeiten des A400M MedEvac und ihre Erfahrungen bei diesen Hilfsflügen. Quelle: Melanie Dittmann/Bundeswehr

Tauber sah sich auch zwei unterschiedlich ausgerüstete Flugzeuge an, einen A400M MedEvac zum Transport von Patienten und einen Flieger, der als Tanker dient. Seit seinem letzten Besuch auf dem Fliegerhorst Mitte 2018 hatten die Flugzeuge außerdem einen Schutz gegen infrarotgestützte Boden-Luft-Raketen bekommen und können jetzt auch auf unbefestigten Pisten landen und Lasten aus der Luft absetzen. Tauber kündigte an, bald auf den Fliegerhorst zurückzukehren.

Von Sven Sokoll