Wunstorf

Kinder und Jugendliche sind die Zukunft – und sie brauchen Berufe. Warum also nicht beides zusammenbringen? Daher hatten Andreas Salzwedel und seine Mitstreiter vom MTV Großenheidorn die Idee zu einer Zukunftsmesse. Auf der konnten sich junge Menschen am Sonnabend in der Mensa der Evangelischen IGS Wunstorf über berufliche Möglichkeiten informieren – im Gespräch mit Firmenvertretern und deren Auszubildenden. 18 Unternehmen aus Wunstorf und Umgebung machten mit. Besonderer Höhepunkt für die Jugendlichen war der Auftritt von Musikproduzent und Rapper Abaz, der im vorigen Jahr sogar für den Grammy nominiert war.

Rapper und Produzent Imras Abbas, Künstlername Abaz, zeigt, wie er seine Musik produziert. Quelle: privat

MTV betreibt auch eigene Jobbörse im Internet

„Wir wollen die Jugendlichen mit den Firmen zusammenbringen. Die gehören zum größten Teil auch zu unseren Sponsoren und suchen alle Mitarbeiter. Das ist unser Ziel – eine Win-win-Situation für alle“, sagte Salzwedel. Unterstützung bekam er dabei von Lehrer Michael Fritz von der IGS und von Simone Mehlhorn von der Otto-Hahn-Schule (OHS), die sich an der Haupt- und Realschule vorrangig um die Berufsorientierung kümmert. „Das ist neben Umwelt und Antirassismus unser Steckenpferd“, sagte sie. Der MTV betreibt auf seiner Homepage auch eine eigene Jobbörse und sucht für das kommende Jahr noch zwei FSJler.

Marvin Verwiebe (von links), Pia Dose, Andreas Salzwedel, Peter Taubert und Mathis Källner vom MTV Großenheidorn werben für das FSJ. Quelle: Anke Lütjens

Verein will auch Gemeinschaft fördern

Das Angebot richtete sich an Schüler aus dem neunten und zehnten Jahrgang sowie aus dem 12. und 13. Jahrgang. „Die Einladung ist an alle weiterführenden Schulen gegangen“, sagte Salzwedel. Vertreten waren vor allem Schülerinnen und Schüler der IGS sowie der OHS, die sich an den Ständen der beteiligten 18 Firmen informierten. „Wir haben das alles sehr kurzfristig auf die Beine gestellt, sonst wären sicher noch mehr Aussteller dabei gewesen“, sagte der Koordinator Handball des MTV. Dem mit 1000 Mitgliedern drittgrößtem Verein in Wunstorf ist neben dem Sport auch die Förderung von Gemeinschaft ein wichtiges Anliegen.

Auszubildende informieren ehemalige Mitschüler

Mit von der Partie waren Edeka Kappe, MGK Immobilien, on/off Engeneering, Baustoffhandel Bauen und Leben (Blanke), die AOK, die Volksbank Nienburg, die Stadt Wunstorf, die Dachdecker Schwiering und Thiele, die Bausparkasse Schwäbisch Hall, eine Lebensversicherung, Edding, Marley, Coglas, die Stadtwerke, Körperformen und die Agentur für Arbeit. Der ehemalige OHS-Schüler Luca Prinzhorn von HD-Systeme informierte seine früheren Mitschüler Celyna Lehmann (18) und Nils Wüstenfeld (20) über Berufsfelder im IT-Bereich.

Luca Prinzhorn (von links) informiert Celyna Lehmann und Nils Wüstenfeld über Ausbildungsberufe bei HD-Systeme. Quelle: Anke Lütjens

Junge Leute sind zum Teil noch unschlüssig

„Ich bin mir noch sehr unschlüssig, was die Ausbildung angeht. Ich bin vor allem hier, um mich über die Hintergründe der Berufe zu informieren. Zum Beispiel im Einzelhandel ist das ja mehr als nur im Laden zu stehen und zu verkaufen“, sagte Celyna Lehmann. Marktbetreiber Cord Kappe informierte die jungen Leute darüber, dass auch ein duales Studium im Einzelhandel möglich ist, um beispielsweise zum Marktleiter aufzusteigen. Das trifft auch auf die Verwaltung und Banken zu. Lehmann könnte sich auch einen Job im Bereich Soziales, Technik und Kreatives vorstellen.

Beim Dachdeckerbetrieb Thiele konnten die jungen Leute sich mit Hammer und Nagel ausprobieren.. Quelle: Anke Lütjens

Jugendliche können Fragen stellen

Wüstenfeld kann sich vorstellen, nach einem Zwischenstopp bei der Post wieder eine Ausbildung im IT-Bereich zu beginnen. „Ich will mal schauen, was es Neues in dem Bereich gibt“, sagte er. Eher sportlich unterwegs ist hingegen IGS-Schüler Linus (14), der sich bei Jan Badtke, Inhaber von Körperformen in Neustadt und Wunstorf, über den Beruf des Fitnesskaufmanns informierte. „Die Schüler fragen vor allem, welche Ausbildungsgänge wir anbieten und, welchen Schulabschluss sie benötigen“, sagte Marei Gräber von on/off, einem Dienstleister für Automatisierungstechnik.