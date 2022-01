Malteser impfen erstmals Kinder in der Abtei in Wunstorf

Wunstorf

Die erste Impfaktion für Kinder am Sonnabend in Wunstorf ist auf große Resonanz gestoßen. Alle Terminblöcke waren nach Auskunft der Malteser ausgebucht. Aber auch ohne Termin konnten sich Eltern in die Warteschlange einreihen. Die Mitarbeiter der Malteser hielten in der Abtei 200 Dosen des Impfstoffs von Biontech vorrätig, konnten aber auch noch nachordern. Die Organisation klappte zügig – auch wenn es wie bei einer Familie aus Bokeloh trotz Terminbuchung noch Wartezeiten gab.

Eltern wollen auf der sicheren Seite sein

„Wir haben uns ausgiebig mit den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts und der Ständigen Impfkommission befasst. Dann war klar, dass mögliche Nebenwirkungen das kleinere Übel sind“, sagte die Mutter von Theresa (8) und Theo (5). Den bereits dreifach geimpften Eltern gebe die Impfung ihrer beiden Kinder einfach mehr Sicherheit. Die beiden Kleinen waren zwar aufgeregt vor dem ersten Piks, hatten aber keine Angst. „Das war bei den anderen Impfungen beim Kinderarzt auch so, ich musste sie aber nicht herzerren“, sagte die Mutter.

Mütter und Väter laden sich Papiere runter

Sie und ihre Kinder kennen auch den Arzt, der die Impfungen vorgenommen hat. Den Termin für die Impfung habe sie über das Impfportal im Internet gebucht und den Aufklärungsbogen sowie den Bogen mit persönlichen Angaben heruntergeladen. Das haben offenbar die meisten Eltern so gemacht, denn viele hielten Mappen und Papiere in der Hand. Die Malteser haben in der Abtei Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren geimpft. „Wir freuen uns, dass es geklappt hat und nehmen in sechs Wochen den Folgetermin wahr“, sagte Mutter Wiebke Hansen. Sie habe Vertrauen in den Impfstoff.

Sich selbst und andere schützen

„Mit der Impfung helfen wir uns selbst und anderen. Es ist wichtig, sich selbst und andere zu schützen“, betonte Hansen. Daher habe sie kein Verständnis für Impfgegner und Corona-Leugner. Diese werden ihrer Ansicht nach von bestimmten Gruppierungen instrumentalisiert. „Die sind im übertragenden Sinn einfach lauter. Es gibt ja auch immer mehr Gegenbewegungen“, sagte die Mutter aus Wunstorf-Bokeloh. Genau wie Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzler Olaf Scholz sieht sie keine Spaltung der Gesellschaft.

Impfteams sind gut organisiert

„Jeder kann seine Meinung haben und muss das für sich entscheiden“, sagte die Bokeloherin zu den sogenannten Montagsspaziergängern. Dafür, dass Corona existiere, gebe es schließlich genug wissenschaftliche Beweise. Mit der Organisation bei den Impfungen habe sie gute Erfahrungen gemacht. „Ich war beim Boostern in Steinhude schnell durch, und Bekannte zwischen den Feiertagen haben auch nur 20 Minuten gebraucht“, sagte die Bokeloherin.

Drillinge freuen sich auf die Impfung

Auch wenn es etwas Geschrei gab, haben Hansens Kinder den Piks gut verkraftet. Etwas Schokolade, ein Pflaster mit Prinzessin- und Piratenmotiv halfen darüber hinweg. „Die machen das sehr einfühlsam“, befand Hansen. Die Drillinge Ole, Frey und Ronja (alle 6) zeigten gar keine Angst. „Wir freuen uns auf die Impfung und sind froh, dass die Schlange nicht so lang ist. Wir haben nämlich keinen Termin“, sagte ihre Mutter.

Das sind die nächsten Impftermine

Die nächsten Impftermine in Wunstorf sind am heutigen Montag, 17. Januar, von 17 bis 22 Uhr in der Abtei sowie in der Mehrzweckhalle Mesmerode von Montag bis Freitag, 17. bis 21. Januar, jeweils von 10 bis 16 Uhr. In Steinhude wird von Montag bis Freitag, 24. bis 28. Januar, sowie vom 31. Januar bis 4. Februar jeweils von 10 bis 16 Uhr in der Sporthalle Am Bruchdamm geimpft.

Von Anke Lütjens