Wunstorf

Leichte Verletzungen hat sich ein 63-jähriger Wunstorfer bei einem Unfall auf der Straße Am Hasenpfahl zugezogen. Nach Polizeidarstellung fuhr der Mann am Sonnabend um kurz nach 14 Uhr mit seinem Audi TT auf der Straße Am Hasenpfahl und wollte nach links in die Barnestraße abbiegen. Wegen des Gegenverkehrs musste er bremsen. Das soll eine 28-jährige Wunstorferin zu spät bemerkt haben. Ihr Renault kollidierte mit dem Audi. Zur Schadenshöhe konnte die Polizei noch keine Angaben machen.

Von Anke Lütjens