Hannover

Der Groll von Roland M. muss groß gewesen sein, als er im Juli vergangenen Jahres zum Telefon griff und bei einem Unternehmen für Wohnungsauflösungen anrief. Dabei gab er sich als neuer Lebensgefährte seiner Ex-Frau aus. Und er beauftragte die Firma mit der Haushaltsauflösung von deren Haus bei Wunstorf. Als wäre das nicht hinterhältig genug, erzählte er den Mitarbeitern, dass im Keller Handgranaten, Minen, Munition, Gewehre und Sprengstoff lagerten. Er bat das Unternehmen darum, diese Gegenstände bei der Auflösung vertraulich zu behandeln.

Der Plan des 59-Jährigen: Er erwartete sehr wohl, dass das Unternehmen die Polizei einschalten und ein Strafverfahren gegen den neuen Lebensgefährten eingeleitet werden würde. Und so kam es auch.

„Ein ganz schlechter Scherz“

Weiter war die Idee von M. anscheinend nicht ausgereift – denn sein falscher Anruf flog auf. Ein Dreivierteljahr später wurde er nun am Amtsgericht Hannover wegen falscher Verdächtigung zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen verurteilt. Zum Hauptverfahren am Donnerstag, 18. März, kam es allerdings erst gar nicht. Der Angeklagte hatte sich geständig gezeigt. Und so wurde ihm das Urteil im Strafbefehlsverfahren per Post zugestellt.

Trotz der Abwesenheit des Angeklagten kommentierte Schöffenrichter Ulrich Kleinert die Aktion in der kurzen Sitzung als „ganz schlechten Scherz“. Denn nach dem Anruf des Unternehmens für Wohnungsauflösungen war die Polizei per Durchsuchungsbefehl zur Immobilie nahe Wunstorf gefahren.

Lüge mit schräger Pointe

Doch die Folgen der Rachelüge, die nach dem Plot einer unausgegorenen Komödie klingt, münden in einer schrägen Pointe: Im besagten Keller des Hauses fanden die Beamten tatsächlich einige Kisten mit Übungsmunition. Ob R. davon wusste und seine Lüge mit den erfundenen Waffen lediglich aufbauschen wollte oder ob er einen Glückstreffer landete, ist unklar. Ein Nachteil für den Lebensgefährten von R.s Ex-Frau entstand jedoch nicht. Er darf die Übungsmunition aufbewahren. Ganz legal.

Von Manuel Behrens