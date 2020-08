Idensen

Einen klanglichen Kontrast zu den bisher stark von Streich- und Saiteninstrumenten geprägten Konzerten in der Sigwardskirche bietet das Konzert am Sonntag, 9. August. Es beginnt um 17 Uhr. Künstler des Abends ist Fumito Nunoya, einer der führenden Marimbisten weltweit. Gastgeber sind der Freundeskreis Sigwardskirche und die Kirchengemeinde. Das Konzert findet unter freiem Himmel statt, weil nur so die geltenden Abstandsregeln eingehalten werden können. In der Sigwardskirche würden nur 16 Besucher Platz finden.

Künstler tritt international auf

Die Marimba, auch Marimbaphon genannt, ist als Schlaginstrument vor allem in mittel- und südamerikanischen Ländern sowie in Japan verbreitet. Sie ist in Europa als Soloinstrument kaum bekannt. Fumito Nunoya genießt nach Angaben der Veranstalter internationale Aufmerksamkeit als einer der führenden Marimbisten der heutigen Zeit. Geboren in Odate, einer kleinen Stadt in Japan, lebt er momentan in Deutschland. Seit 2009 lehrt Nunoya Marimba an der Hochschule für Musik in Detmold. Zusätzlich zu Auftritten in Deutschland und Europa reist er auch regelmäßig zu Auftritten in die USA und nach Japan.

Zahlreiche Solo-Auftritte sowie die Teilnahme an bedeutenden Marimba-Festivals in Japan, den USA, Europa und Deutschland sind Wegmarken seines musikalischen Werdeganges. Als Solist trat Nunoya unter anderem mit dem Houston Symphony Orchestra, dem Eastern Conneticut Symphony Orchestra, dem Sendai Philharmonic Orchestra, Atorion Chamber Orchestra sowie mit dem Bartholdy-Ensemble auf. Zudem erreichte der Musiker bei diversen Wettbewerben Spitzenplatzierungen. Seine CDs wurden von Kritikern als „monumental“ und als „künstlerisches Musikschaffen auf höchstem Niveau“ bezeichnet.

Internationale Stücke stehen im Programm

Für das Konzert in Idensen hat Nunoya unter anderem die Stücke „Verano Porteno“ von Astor Piazolla, „Für mich soll’s rote Rosen regnen“ und die irische Volksweise „Danny Boy“ ausgewählt. Auch zwei japanische Stücke stehen auf dem Programm.

Besucher sollten sich vorab über die Homepage des Freundeskreises Sigwardskirche unter www.sigwardskirche.de anmelden. Auf dieses Weise können die Organisatoren ihrer Dokumentationspflicht gegenüber den Ordnungsbehörden einfacher nachkommen. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht. Die Navi-Adresse lautet An der Sigwardskirche 3, 31515 Wunstorf.

Von Anke Lütjens