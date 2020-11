Wunstorf

Die Deutsche Marktgilde verschiebt ihren Dienstagsmarkt in der Wunstorfer Fußgängerzone stärker in den Vormittag: Damit reagiert die Genossenschaft auf die Nachfrage der Kunden. Während der Freitagsmarkt schon immer früher angefangen hat, wollte die Gilde am Dienstag eigentlich spätere Zeiten, um andere Kundenkreise zu erreichen. Derzeit bauen die Händler ab 11 Uhr auf, und der Verkauf läuft von 12 bis 18 Uhr.

„Wir haben aber gesehen, dass oft beim Aufbau schon die ersten Kunden vor den Ständen stehen“, sagte Marktmeister Uwe Schreiner. „Dafür leert sich die Fußgängerzone ab 16 Uhr“, ergänzt Carlos Aragues Bremer, der bei der Marktgilde die Niederlassung Hannover leitet. Ab 1. Dezember findet der Markt nun von 9 bis 16 Uhr statt. Mit der Stadt war die Änderung leicht zu vereinbaren, berichten beide. Künftig wird auch im Winter und im Sommer die gleiche Öffnungszeit gelten.

Anzeige

Marktmeister Uwe Schreiner präsentiert die neuen Öffnungszeiten des Dienstagsmarktes in Wunstorf. Quelle: Sven Sokoll

Markt ist gewachsen

Schreiber ist froh, dass der Wochenmarkt in der Vergangenheit auf rund 20 bis 30 Händler gewachsen ist. „Das Sortiment ist sehr breit“, sagt er. Neu ist zum Beispiel wieder ein Obst- und Gemüsehändler mit dem kompletten Angebot, doch auch Stände mit Fleisch, Kartoffeln, Eiern, Feinkost und einen Grillwagen konnte die Gilde gewinnen. Verhandlungen mit weiteren Händlern laufen. „Wir wünschen uns darüber hinaus dann Blumen, Käse und Fisch im Angebot“, sagte der Marktmeister.

Lesen Sie auch

Für Aragues Bremer entwickelt sich das Dienstagsangebot damit noch stärker zu einer guten Ergänzung des Freitagsmarktes. „Bis dahin reichen ja meist die Einkäufe, die die Kunden am Freitag getätigt haben.“ Und nur einige der Händler stehen auf beiden Märkten.

Kunden akzeptieren jetzt die Masken

Nachdem die Marktmeister in der Corona-Zeit oft mit den Kunden diskutieren mussten, weil diese keine Masken trugen, ist das mit den jüngsten Verschärfungen vorbei. Daran halten sich jetzt eigentlich alle. Dafür war zuletzt der Zulauf auf die Märkte insgesamt nicht mehr so groß. „Es gab überall eine große Verunsicherung, aber ich glaube, das wird jetzt wieder besser“, sagte der Niederlassungsleiter. Eigentlich sei der Handel unter freiem Himmel derzeit ja auch das beste Format, wenn alle den notwendigen Abstand halten und Maske tragen.

Von Sven Sokoll