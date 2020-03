Wunstorf

Die Tankstelle an der Hagenburger Straße ist am Freitagabend gegen 22.15 Uhr überfallen worden. Ein Mitarbeiter wurde durch einen Tritt leicht verletzt. Es soll sich um zwei maskierte Männer gehandelt haben, die eine Schreckschusswaffe und einen Schlagstock einsetzten und flüchten konnten. Der Zentrale Kriminaldienst ermittelt. Die Tankstelle wurde vorerst abgeriegelt, war aber am Sonnabend bereits wieder in Betrieb. Angaben konnte die Polizei am Freitagabend wegen der laufenden Ermittlungen noch nicht machen. Inzwischen steht der Tathergang fest.

Täter können mit Beute entkommen

Nach Angaben der Polizei betrat das bewaffnete und maskierte Duo den Verkaufsraum und bedrohte zwei 34 und 41 Jahre alte Mitarbeiterinnen sowie deren 45-jährigen Kollegen. Die Täter forderten Geld. Mit der Beute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Zuvor hatte einer der Täter den 45-jährigen Mitarbeiter getreten und dadurch leicht verletzt. Seine beiden Kolleginnen blieben unverletzt. Die Fahndung der Polizei mit mehreren Streifenwagen und einem Hubschrauber verlief ergebnislos.

Die beiden Täter sind etwa 25 Jahre alt, 1,70 Meter groß und schlank. Während der Tat trugen sie schwarze Jogginghosen, weiße Turnschuhe und hatten ihre Gesichter mit Sturmhauben maskiert. einer der Gesuchten spricht Deutsch mit Akzent.

Hinweise von Zeugen nimmt der Kriminaldauerdienst Hannover unter Telefon (0511) 1095555 entgegen.

Die Tankstelle an der Hagenburger Straße ist nach dem Überfall abgesperrt. Polizisten sichern Spuren und befragen das Personal. Quelle: Albert Tugendheim

Von Markus Holz und Anke Lütjens