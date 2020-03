Wunstorf

Die Urlaubsregionen auf der sonnigen Seite der Alpen gehören noch immer zu den beliebtesten Reisezielen vieler deutscher Urlauber. Michael Stuka hat auf seinen Reisen mit der Kamera pittoreske Eindrücke festgehalten. In seinem Bildvortrag am Dienstag, 10. März, ab 19.30 Uhr in der Abtei, Wasserzucht 1, will er die Zuhörer in das sonnige Südtirol und an den Gardasee entführen.

Berge und Seen reizen an Südtirol

Südtirol fasziniere die Besucher wie kaum ein anderes Gebiet, heißt es in der Ankündigung. „Die Gebirgszüge der Dolomiten überraschen mit ihrer einzigartigen Schönheit. Blaue Seen laden zum Verweilen ein“, teilt Stuka mit. Im Meraner Land kann der Reisende bei mildem Klima entspannen, die vielfältige Landschaft lädt zum Wandern ein. Der Mix aus mediterraner Vegetation und schroffer Bergwelt macht den Reiz dieses Landstriches aus.

Gassen laden zum Bummeln ein

Ein weiteres Naturschauspiel bietet der tiefblaue Gardasee umgeben von schroffen Felsen, Olivenhainen und zahlreichen malerischen Orten. Stuka ist dort auf Motive mit Wanderern und Wassersportlern gestoßen, auf reizvolle Orte, Burgen, Häfen und mittelalterliche Gassen. Ein Kurzbesuch in der Kulturmetropole Verona sollte bei einer Reise in diese Region nicht fehlen.

Der Eintritt an der Abendkasse kostet 10 Euro, ermäßigt 9,50 Euro. Einen Vorverkauf gibt es nicht.

Von Anke Lütjens