Die Bundeswehr verabschiedet in Kürze ein 100-Milliarden-Sonderpaket für die Modernisierung der Bundeswehr – die Standorte in Niedersachsen werden nach Ansicht von CDU-Verteidigungsexperte Henning Otte (CDU) allerdings nicht damit rechnen können, zeitnah etwas von diesem Milliardenpaket abzubekommen. „Ich warne vor der Illusion, dass für die Bundeswehrstandorte in Niedersachsen eine sofortige Sanierung passiert. Die 100 Milliarden sind schnell weg“, so Otte. Wegen der langen Mängelliste der Bundeswehr werde man sicher nicht willkürlich „shoppen gehen“ können. „Niedersachsen wird sich gedulden müssen.“

Am Montag wurde bereits bekannt, dass die Bundeswehr die Luftwaffe in einem milliardenschweren Modernisierungsprogramm mit F-35-Tarnkappenjets ausrüsten will. Die Maschinen des Herstellers Lockheed Martin sollen als Nachfolgemodell der Tornadoflotte beschafft werden, die die Bundeswehr vor mehr als 40 Jahren eingeführt hatte. Die F-35 gilt als modernstes Kampfflugzeug der Welt und wird auch für die sogenannte Nukleare Teilhabe Deutschlands gekauft, ein Abschreckungskonzept der Nato, bei dem Verbündete Zugriff auf US-Atombomben haben. Wegen einer speziellen Form und Außenbeschichtung ist die Maschine für gegnerisches Radar nur schwer zu entdecken. Die Bundeswehr will offenbar bis zu 35 Tarnkappenjets kaufen, zudem 15 weitere Eurofighter.

Henning Otte: „Wir brauchen von allem mehr“

Was die Truppe genau braucht und was sie zuerst bekommen soll, will Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) in dieser Woche vorstellen. „Wir brauchen von allem mehr. Alle Truppenteile, ob an Land, zur See, in der Luft und auch die Cyberabwehr, müssen mehr bekommen“, fordert der CDU-Militärexperte im Bundestag weiter. Die Bundeswehr brauche eine Vollausstattung, um die Einsatzbereitschaft zu ermöglichen und Nato-Aufträge zu erfüllen.

Truppenbesuch: Mit der damaligen Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) flog Henning Otte (Zweiter von rechts) 2016 nach Mali ins Camp Castor, um mit deutschen Soldaten über ihren Einsatz zu sprechen. Bei der geplanten Modernisierung der Bundeswehr werde Niedersachsen Geduld brauchen, sagt er. Quelle: Michael Kappeler/dpa

Seit dem Ende des Kalten Krieges ist die Bundeswehr immer weiter geschrumpft und leidet an einem Mangel an Material und Ausrüstung. Bis Mitte März will Finanzminister Christian Lindner (FDP) die 100 Milliarden Euro Sondervermögen in den Haushalt für 2022 einstellen. Für Otte, Vizevorsitzender des Verteidigungsauschusses, genauso wichtig: Der Verteidigungshaushalt soll ab sofort auf 2 Prozent des Bruttoinlandproduktes angehoben werden. „Das sorgt für eine Verstetigung, denn das, was jetzt angeschafft wird, muss auch in Zukunft unterhalten werden.“ Und: Der bürokratische Beschaffungsprozess müsse beschleunigt werden. „Wir brauchen eine neue Vergabeverordnung für die schnelle Auftragsverteilung.“

Wegen einer umfassenden Sanierung des Luftwaffenstützpunktes im ostfriesischen Wittmund hat die Bundeswehr von dort vorübergehend 19 Eurofighter an die Basis Laage südlich von Rostock verlegt. Quelle: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Fliegerhorst Wunstorf nicht auf der Prioritätenliste?

Er hoffe, so Otte weiter, dass das „Bundeswehrland Niedersachsen“ insgesamt durch die Erhöhung des Verteidigungsetats gestärkt werde, indem etwa die Nato-Truppenübungsplätze zum Beispiel in Bergen und Munster ertüchtigt, die Digitalisierung dort vorangebracht und die Modernisierung des Militärflughafens in Wittmund nun beschleunigt werden könne. 440 Millionen Euro sollen bis 2032 in den Standort investiert werden – eventuell gehe dies jetzt schneller.

Am Montag wurde bekannt, dass die Bundesregierung auch künftig alle Transportflugzeuge der Luftwaffe des Typs A400M auf dem Fliegerhorst in Wunstorf in der Region Hannover stationieren will. Pläne zur Stationierung von zehn Fliegern dieses Typs auf dem Fliegerhorst Lechfeld in Schwaben werden nicht weiterverfolgt. Den Fliegerhorst Wunstorf sieht CDU-Militärexperte Otte jedoch aktuell nicht auf der Prioritätenliste, denn dieser sei erst vor wenigen Jahren im Zuge der Anschaffung des Transportflugzeugs A400M umgebaut und modernisiert worden – für 750 Millionen Euro. „Der A400M hat seine herausragenden Fähigkeiten zuletzt bei der Evakuierung in Kabul und bei den Flügen nach Mali bewiesen“, betont Otte.

Er unterstreicht, dass die CDU nach wie vor die Schuldenbremse und einen ausgeglichenen Haushalt für nötig halte, damit die militärischen Anschaffungen überhaupt wirtschaftlich zu realisieren seien. Gespeist werden soll der Sonderfonds aber erst einmal aus Schulden und nicht in erster Linie durch Einsparungen andernorts.

Es habe sich gezeigt, so der 53-jährige Bundeswehrexperte, dass sich die Bedrohung durch Russland vor allem auf dem Boden abspiele. Das Heer zu stärken sieht der Militärexperte der CDU deshalb als vordringlich – eine logische Konsequenz aus dem Angriffskrieg der Russen in der Ukraine. Das auch deshalb, weil die Panzergrenadierbrigade 37 aus Sachsen 2023 Teil der Schnellen Eingreiftruppe der Nato, der Very High Readiness Joint Task Force (VJTF), wird. Mit dieser Einsatzgruppe soll die Nato noch schneller und flexibler auf sicherheitspolitische Entwicklungen reagieren. „Sie leistet einen wichtigen Beitrag zur Landes- und Bündnisverteidigung. Die Ausstattung des Schützenpanzers Puma und die persönliche Schutzausrüstung der Soldaten und Soldatinnen müssen dann auf dem modernsten Stand sein“, erklärt Otte weiter. Und: „Auch für die bewaffnete Drohne wird es nun höchste Zeit.“

Von Andreas Voigt