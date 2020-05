Wunstorf

Ein großes Dankeschön und kleine Präsente haben drei Mitarbeiterinnen des Johanniter-Ortsverbands Wunstorf-Steinhuder Meer für ihr Engagement in den vergangenen Wochen vom Dienststellenleiter des Ortsverbands, Bernd Stühmann, bekommen. Nurten Aksu, stellvertretende Leiterin der neuen Kita Kirschbaum in Klein Heidorn, ihre Kollegin Carmen Schlesier und die Hauswirtschaftskraft aus der Kita Kinderzeit, Zeykir Yüksel, haben 350 Stoffmasken für die Kindertagesstätten der Johanniter und für die Mitarbeiter des Ortsverbands in den verschiedenen Dienststellen genäht.

Nähen aus Nächstenliebe

Initiatorin dieser Aktion war Aksu. Mit geringen Nähkenntnissen, einer geliehenen Nähmaschine und einer Anleitung aus dem Internet startete sie zunächst, um Mund-Nasen-Masken für ihre Kollegen in der Notbetreuung zu nähen. Die dazu verwendeten Materialien spendete sie. Außerdem kamen Spenden aus den Kitas, von Mitarbeitern und der Grundschule Klein Heidorn. „Für mich war das Nähen der Masken eine Selbstverständlichkeit. Ich denke, für uns alle gilt das Leitbild der Johanniter: Nächstenliebe“, sagte Aksu.

Anzeige

Tafel erhält ebenfalls Masken

Auch die Leiterin der Kita Kirschbaum, Linda Teuchert, lobte die Initiative ihrer Mitarbeiterinnen. „Ich bin froh und stolz, solch kreative und engagierte Mitarbeiterinnen in meiner Einrichtung zu haben. Für unsere Kita nähten sie sogar Masken mit Kirschmuster“, sagte Teuchert.

Weitere HAZ+ Artikel

Als Nurten Aksu davon hörte, dass auch bei der Wunstorfer Tafel nicht genug Masken vorhanden waren, boten sie und ihre Kolleginnen an, auch für diese Einrichtung zu nähen. Die Mitarbeiter und Helfer der Tafel nahmen das Angebot dankend an. Unter dem Motto „Sei geschützt“ werden am Donnerstag, 14. Mai, mehr als 100 Masken übergeben.

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 6 Uhr im E-Mail-Postfach.

Von Anke Lütjens