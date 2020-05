Luthe

Mehrere Container, auch modulare Ausweichräume genannt, sind am Montag an der Straße Kleine Heide durch die Luft geschwebt. Eine Fachfirma hat sie mit Hilfe eines Krans auf dem Parkplatz an der Grundschule Luthe aufgestellt. Die Modulbauten dienen als Ausweichquartier für die Räume im Pavillon. Eltern und auch der Ortsrat hatten sich dafür ausgesprochen, dass wegen der Geruchsbelästigung dort vorerst keine Schüler mehr unterrichtet werden. Sie plädieren für einen Neubau.

„Wir sind in der Endphase der Findung, welche Klassen in die modularen Ausweichräume einziehen werden“, sagte Schulleiterin Heike Pätzold. Sie möchte nicht, dass dort dauerhaft Klassen unterrichtet werden. „Wir möchten ein rotierendes Verfahren installieren, bei dem Klassen wechselweise in den Modulbauten unterrichtet werden. Es dauere noch zwei Wochen, bis die Stadt die Stromversorgung eingerichtet hat und die Möbel aufgestellt sind.

Sie müsse sich auch mit den Eltern kurzschließen und die Gesamtheit der Schule im Blick haben. Das betrifft auch die Schüler mit Inklusionsbedarf.

Von Anke Lütjens