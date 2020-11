Steinhude

Seit mehreren Tagen bietet sich in Steinhude ein Schauspiel: Hunderte von Möwen, die „Krähen der Meere“, versammeln sich am Steinhuder Meer und jagen kleine Fische. Wo zur Saisonzeit Tret- und Elektroboote an Stegen liegen, sitzen nun die Vögel zum Fressen. Ihre Nahrung müssen sie größtenteils wieder selbst fangen – die Touristen werden weniger werden.

Allzu oft ließ sich in der Vergangenheit beobachten, wie die Tiere regelrechten Mundraub begingen und sich ihr Fressen aus den Händen der Touristen holten oder von diesen gefüttert wurden. In freier Wildbahn ernähren sich Möwen von allerlei Kleintier, Aas, am Meer von Muscheln, aber auch von Eiern und Jungvögeln, die sie aus den Nestern der Artgenossen holen. Das tägliche Brot ist allerdings Fisch, und den bekommen sie gerade jetzt auf dem silbernen Tablett geliefert, denn derzeit sind Jungfische schwarmweise unterwegs.

Von Florian Hake