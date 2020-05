Wunstorf

Mit Mund-Nasen-Bedeckung, Hygienevorschriften und ausreichend Abstand sind Museumsbesuche wieder erlaubt. Die Steinhuder Museen heißen ab Freitag, 15. Mai, Besucher willkommen. Vorausgesetzt, die vorgeschriebenen Spuckschutzwände für den Kassenbereich werden rechtzeitig geliefert.

Neue Ausstellung mit Kinderbüchern soll rechtzeitig fertig werden

„Wir freuen uns, dass wir wieder an den Start gehen können“, sagt Museumsleiterin Verena Walter-Bockhorn. Bis es soweit ist, wartet noch reichlich Arbeit auf die Mitarbeiter. Bis kommenden Freitag sollen noch Kinderbücher in Vitrinen für eine neue Ausstellung eingeräumt werden. In allen Räumen gilt: „Nur ansehen, nicht anfassen“, erklärt Walter-Bockhorn.

Die Spielecke im Spielzeugmuseum dürfe nicht genutzt werden, ebenso wenig sei derzeit eine Spielzeugausleihe möglich. Um die nötige Distanz zwischen den Besuchern zu wahren, ist der Zutritt zu den kleinen Ausstellungsräumen wie Küche und Aussteuertruhe nicht möglich. Aber es könne ein Blick hineingeworfen werden.

Fehlende Einnahmen treffen Steinhuder Museen hart

Die für Mai geplante Ausstellung zum 100. Geburtstag der Steinhuder Personenschifffahrt könne so kurzfristig nicht realisiert werden, bedauert die Museumsleiterin. „Ob wir die nachholen können, wissen wir noch nicht.“ Fertig geworden ist aber die neue Diele. Finanziell hart getroffen hat das Museum die Absage seines Frühlingsmarktes. Ebenso fehlten die Einnahmen an den Feiertagen. Ab Freitag, 15. Mai, hat das Museum freitags und sonnabends, 13 bis 17 Uhr, und sonntags, 11 bis 17 Uhr, geöffnet.

Infozentrum plant Wiedereröffnung für Pfingsten

Das Infozentrum Naturpark Steinhuder Meer im Scheunenviertel möchte ab Pfingstsonnabend, 30. Mai, wieder Gäste begrüßen, kündigt Frank Behrens an. Dann soll es auch etwas Neues zu sehen geben. Mehr möchte er allerdings noch nicht verraten. Geöffnet ist montags bis sonntags, 11 bis 13 und 14 bis 17 Uhr. Der Naturpark-Mitarbeiter betont, dass allerdings keine Gruppen und Veranstaltungen erlaubt sind. Etwa neun Besucher dürften sich zeitgleich die interaktive Ausstellung, die Einblicke in die Tier- und Pflanzenwelt am Steinhuder Meer gibt, ansehen.

Künstlerin zeigt am Sonnabend Werke in der Kunstscheune

Etwa genauso viele Personen dürfen sich auch in der benachbarten Kunstscheune aufhalten. Und überraschend hat sich bei Ausstellungsorganisatorin Martina Kottkamp mit Lonny Deppe eine Künstlerin gemeldet, die ihre Malereien bereits ab Sonnabend, 9. Mai, zeigt. Die Arbeiten können bis zum 24. Mai am Wochenende jeweils zwischen 14 und 18 Uhr angesehen werden.

Die Kunstscheune in Steinhude zeigt ab kommendem Sonnabend Werke von Lonny Deppe. Die Ausstellung trägt den Titel „Zwischen Intuition und Verstand“. Quelle: privat

Ju-52-Halle öffnet am Pfingstsonnabend

Bis Pfingstsonnabend, 30. Mai, müssen sich Besucher der Ju-52-Halle in Klein Heidorn noch gedulden. Dann wird die Ausstellungshalle wieder geöffnet. Führungen werde es allerdings nicht geben, auch sei die Transall nicht zu besichtigen, kündigt der Leiter Manfred Pickel an.

Forum Stadtkirche bespricht weiteres Vorgehen

Der Vorstand des Forums Stadtkirche werde sich in den nächsten Tagen über seine Pläne austauschen, sagte der Vorsitzende Hans-Heinrich Hanebuth. Aufgrund der Corona-Pandemie hatte der Verein auf ein festes Jahresprogramm verzichtet und angekündigt, „auf Sicht zu planen.“

Von Rita Nandy