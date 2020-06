Wunstorf

In den vergangenen Monaten hat die Musikschule Wunstorf eher leise Töne angeschlagen. Sie hat ihr Angebot mit Online-Unterricht nur teilweise aufrecht erhalten können. Mit einem leichten Paukenschlag will sie nun aus der Corona-Pause zurückkehren.

Seit gut zwei Wochen treffen sich Schüler und Lehrer wieder an der Hindenburgstraße, um gemeinsam unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln zu musizieren. „Das klappt gut“, sagt Musikschulleiter Ludger Wiese. Auch das neue Schnupperangebot – viermal 30 Minuten Einzelunterricht – wecke Interesse. „Wir haben ein halbes Dutzend Anmeldungen“, berichtet Wiese. Auf Nachfrage werde nun auch Gitarrenunterricht neu ins Programm aufgenommen.

Pandemie kostet Musikschule monatlich 5000 Euro

Im Moment ruhen allerdings sämtliche Angebote an Schulen. Auch gibt es keine Proben für größere Musikensembles und Orchester. So fallen das jährliche große Orchesterkonzert und die Musikfreizeit aus. Für den regulären Unterricht melden sich keine neuen Schüler an. „Wir haben finanzielle Probleme“, sagt Wiese und beziffert den Ausfall auf 5000 Euro pro Monat. „Da, wo es möglich ist, haben wird Kurzarbeitergeld beantragt.“ Als Anerkennung für die Leistungen der Pädagogen wird das Kurzarbeitergeld auf 100 Prozent des Nettolohnes aufgestockt. Durch den Online-Unterricht hätten Lehrer nicht weniger, sondern mit den Vorbereitungen sogar mehr gearbeitet. Dank der Großzügigkeit von Schülern und Eltern, die ihr Geld wegen des ausgefallenen Unterrichts nicht zurückfordern, sei das finanzielle Loch überschaubar.

Musikalische Früherziehung nach den Ferien

Nach den Sommerferien will die Musikschule durchstarten. Sie hofft, den Unterricht an den Schulen wieder aufnehmen zu können. Ab September gibt es auch eine musikalische Früherziehung für die Eineinhalb- bis Vierjährigen mit einer Begleitperson. Die Eineinhalb- bis Dreijährigen erleben Musik spielerisch immer mittwochs, 15.30 bis 16.05 Uhr, beim Singen, rhythmischen Sprechen, Bewegungsspielen und Tänzen.

Bei den Drei- bis Vierjährigen dreht sich der Unterricht mittwochs, 16.15 bis 17 Uhr, ums Musikmachen. Zudem will Adelheid-Yasmin Henneking musikalische, soziale, sprachliche und körperliche Fähigkeiten der „Musikschulmäuse“ fördern. „Musik kann dazu beitragen, die Bindung zwischen Kind und Erwachsenen zu vertiefen“, erklärt Henneking. Insgesamt können zehn Paare, immer ein Kind plus Begleitperson, teilnehmen. Die Gebühr beträgt monatlich 25,50 Euro und für die Älteren 32 Euro. Nähere Informationen erteilt die Musikschule unter Telefon (05031) 95350. Interessenten können sich auch online auf der Homepage der Musikschule anmelden. Sollten die Kurse wegen der Corona-Pandemie ausfallen, wird das bereits gezahlte Geld erstattet.

Von Rita Nandy