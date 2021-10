Wunstorf

Die Musikschule Wunstorf öffnet am Sonnabend, 13. November, erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie wieder ihre Türen für die Öffentlichkeit. In der Zeit von 15 bis 17.15 Uhr können Kinder, Jugendliche und Erwachsene fast alle Instrumente ausprobieren, die an der Musikschule angeboten werden. Etliche Lehrer sind vor Ort, um die Teilnehmer fachkundig anzuleiten und zu beraten.

Ausprobieren der Instrumente ist kostenlos

Folgende Instrumente werden vorgestellt: Geige, Cello, Gitarre, Klavier, Keyboard, Posaune, Querflöte, Blockflöte, Saxophon, Trompete. Das Angebot ist völlig kostenlos. Familien, die konkret nach dem passenden Instrument für ihre Kinder suchen, sind ebenso willkommen wie Neugierige, die einfach ausprobieren wollen. Wer sich im Vorfeld informieren möchte, kann die Musikschule im Internet unter www.musikschule-wunstorf.de finden. Ein Neueinstieg ist mit allen Instrumenten zeitnah möglich, da es im Moment nur sehr kurze Wartelisten gibt.

Teilnehmerzahl ist auf 50 beschränkt

Aus Gründen des Infektionsschutzes ist in diesem Jahr die Teilnehmerzahl stark begrenzt. Es soll zwei Gruppen á 25 Personen geben. Jede Gruppe hat 60 Minuten Zeit, das Angebot zu nutzen. Alle Interessenten müssen sich im Vorfeld unter mail@musikschule-wunstorf.de mit ihren Kontaktdaten anmelden. Pro Familie ist nur ein Elternteil erlaubt, es sei denn, die Erwachsenen wollen selbst Instrumente ausprobieren. Es gilt die 2-G-Regel für Erwachsene, ein Nachweis ist mitzubringen. Sollte die Zahl der Interessenten deutlich höher sein als die zugelassenen 50 Personen, gibt es einen zusätzlichen Termin.

Von Anke Lütjens