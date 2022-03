Musikschule Wunstorf stellt verschiedene Instrumente vor

Wunstorf

Einmal in die Posaune blasen oder an der E-Gitarre zupfen: Das können interessierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene in der Musikschule Wunstorf ausprobieren. Die lädt für Sonnabend, 26. März, von 15 bis 16.30 Uhr zur Instrumentenvorstellung in ihre Räume an der Hindenburgstraße 25 a ein.

Bei der Instrumentenvorstellung steht in jedem Raum ein anderes Instrument bereit – meist sogar mehrere in verschiedenen Größen. Die Lehrkräfte nehmen sich für jedes Kind und jeden Interessenten ein paar Minuten Zeit und ermöglichen demjenigen, das Instrument zu spielen. Oft werden hierbei schon einige Besonderheiten des jeweiligen Instruments deutlich. Die meisten Instrumente können besonders gut von Kindern im Grundschulalter gelernt werden. Bei einigen Instrumenten wie Blockflöte oder Geige können auch Vorschüler mit dem Unterricht beginnen.

Teilnahme ist kostenlos

Für die Klarinette beispielsweise liegt das ideale Einstiegsalter zwischen acht und zehn Jahren. Das Instrument ist sehr vielseitig. Folgende Instrumente werden vorgestellt: Geige, Bratsche, Cello, Gitarre, E-Gitarre, E-Bass, Klavier, Keyboard, Blockflöte, Klarinette, Posaune und Trompete. Das Angebot ist kostenlos. Familien, die konkret nach dem passenden Instrument für ihre Kinder suchen, sind ebenso willkommen wie Neugierige, die einfach gerne ausprobieren. Wer sich im Vorfeld informieren möchte, kann die Musikschule im Internet auf www.musikschule-wunstorf.de finden.

Teilnehmerzahl ist begrenzt

Aus Gründen des Infektionsschutzes ist in diesem Jahr die Teilnehmerzahl begrenzt. Nach dem derzeitigen Stand kann es zwei Gruppen mit jeweils 25 Personen geben. Jede Gruppe hat 60 Minuten Zeit, das Angebot zu nutzen. Alle Interessenten müssen sich im Vorfeld per E-Mail an mail@musikschule-wunstorf.de mit ihren Kontaktdaten anmelden. Pro Familie ist nur ein Elternteil erlaubt, es sei denn, die Erwachsenen wollen selbst Instrumente ausprobieren.

Weiterer Termin ist möglich

Die Einteilung in die frühere oder spätere Gruppe nimmt die Musikschule vor. Alle erwachsenen Teilnehmer müssen einen 2G-plus-Nachweis erbringen. Minderjährige benötigen keinen Nachweis. Mit der Teilnahmebestätigung verschickt die Musikschule das Hygiene- und Schutzkonzept. Sollte die Zahl der Interessierten deutlich höher sein als die zugelassenen 50 Personen, setzt die Musikschule einen Termin für eine weitere Instrumentenvorstellung an.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ein Neueinstieg ist mit den meisten Instrumenten zeitnah möglich, da es im Moment nur sehr kurze Wartelisten gibt. Konkrete Interessenten melden sich im Sekretariat oder bei den Fachlehrern. Auch eine Onlineanmeldung über die Internetseite der Musikschule ist möglich.

Von Anke Lütjens