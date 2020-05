Mesmerode

Viele Gartenfreunde in der Region Hannover nutzen jedes Jahr die Aktion Offene Pforte, um anderen an ihrer Begeisterung teilhaben zu lassen. Der NDR hat die Aktion im vergangenen Jahr begleitet und war dabei auch im Mesmeroder Natur-Erlebnis-Garten von Ursula Rücks und Friedhelm Selke zu Gast. Das Ergebnis wird am Freitag, 15. Mai, ab 20.15 Uhr in der Reihe „Die Nordstory“ unter dem Titel „Guck mal, mein Garten“ eine Stunde lang zu sehen sein.

Die Idee der Offene Pforte ist vor mehr als 90 Jahren in England entstanden. 1991 war Hannover der deutsche Pionier für solche Veranstaltungen. Mittlerweile beteiligen sich in der Region die Betreiber von rund 140 meist privaten Gärten und Parks und öffnen im Lauf des Sommers für Besucher, um gemeinsam fachsimpeln zu können.

Auch Rücks’ Wildkräuterküche war ein Drehort

„Wir hatten geplant, Pfingsten wieder zu öffnen, aber das Coronavirus wird das nicht zulassen“, sagte Selke. So kann der Film Interessierten stattdessen einen Einblick in den Mesmeroder Garten geben. Selkes Garten zeichnet sich besonders dadurch aus, dass er Wildbienen und andere Tiere fördert.

Ein NDR-Kameramann filmt an der Herberge für Wildbienennachwuchs. Quelle: privat

Außerdem nutzt die begeisterte Hobbyköchin Ursula Rücks gern heimische Wildpflanzen wie Giersch, Spitzwegerich und Löwenzahn für Speisen. Deshalb hat der NDR auch in ihrer Küche gedreht. Nicht mehr ganz aktuell ist in dem Film der Zustand eines Steingartens, den ihr Partner während der Dreharbeiten begonnen hat: „Mittlerweile sieht er schon recht gut aus“, berichtet Friedhelm Selke.

Friedhelm Selke zeigt dem NDR-Team einen Totholzhaufen. Quelle: privat

In der NDR-Nordstory wird auch der Garten von Aleksandra Pristin in Groß Munzel zu sehen sein, die zur Offenen Pforte zwei Künstler eingeladen hatte. Zudem haben die Reporter Gesa Klaffke-Lobsien und Kaspar Klaffke in Hannover besucht, die eine ehemalige Friedhofsgärtnerei in Oberricklingen zu einem besonderen Stadtgarten gemacht haben. Sie waren es auch, die die offene Pforte in der Region 30 Jahren mit ins Leben gerufen.

Die beiden Mesmeroder Rücks und Selke haben unterdessen auch am Dienstag noch einmal ein Filmteam zu Gast gehabt. Sat.1 Regional hat einen Beitrag über ihre Marmeladenmanufaktur erstellt.

Von Sven Sokoll