NDR dreht Wunschkonzert und Landpartie in Steinhude

Auch wenn das Landpartie-Fest des Norddeutschen Rundfunks in Steinhude in diesem Jahr nichts wird, ist das NDR-Fernsehen in den nächsten Tagen zumindest für Dreharbeiten für gleich zwei Sendungen am Steinhuder Meer zu Gast. Das hat Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt am Montag im Verwaltungsausschuss mitgeteilt.

Bereits vom 24. bis zum 29. Juni entsteht eine Folge in der Landpartie-Reihe, bei der die Natur in der Region im Mittelpunkt steht. Vom 1. bis zum 4. Juli nimmt der Sender dann eine Ausgabe des 90-minütigen „Großen Wunschkonzerts“ mit Lutz Ackermann auf, bei der unter anderem die Schlagersänger Semino Rossi und Eloy de Jong mitwirken. Der NDR will diese Sendung am 26. Juli, 20.15 Uhr, ausstrahlen.

Eigentlich hatte das große Landpartie-Fest am 13. und 14. Juni die erste Veranstaltung nach dem Umbau des Platzes an den Strandterrassen werden sollen. Die Stadt wollte die Veranstaltung mit ihrem Neubürgerempfang zusammenlegen.

