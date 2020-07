Wunstorf

Der Naturschutzbund ( Nabu) startet Anfang nächster Woche in Wunstorf seine bislang größte Werbekampagne. Die Gruppe will 500 Mitglieder gewinnen. Sie braucht dringend Unterstützung, um ihre Arbeit aufrechterhalten zu können. Der Vorsitzende Karl-Heinz Nagel sagt im Interview, warum er auf eine Erfolg der Kampagne hofft.

Karl-Heinz Nagel hat die Nabu-Ortsgruppe Wunstorf 1977 mit anderen ins Leben gerufen. Quelle: Rita Nandy

Herr Nagel, warum startet der Nabu seine Kampagne gerade jetzt?

Mitgliederaktionen laufen jedes Jahr bundesweit. In Niedersachsen meist in den Sommerferien. Für den Landesverband sind Studenten unterwegs. Sie haben jetzt Zeit. Diesmal ist unter anderem die westliche Region dran, dazu gehören Wunstorf, Neustadt und Nienburg.

Wann geht es los?

Anfang nächster Woche. Die jungen Menschen tragen Nabu-Uniform, ein T-Shirt, eine Weste oder eine Käppi mit unserem Logo. Sie können sich ausweisen. Um möglichst viele zu erreichen, klingeln sie auch in den Abendstunden. Sie bitten um Unterstützung durch Mitgliedschaft. Dies ist keine Spendensammlung. Sie nehmen kein Bargeld an.

Was kostet den Ortsverband die Aktion?

Wir bezahlen das nicht. Die ersten drei Jahre erhalten der Bundesverband und der Landesverband die Mitgliederbeiträge. Davon bekommt die Werbefirma einen Anteil. Ab dem vierten Jahr der Mitgliedschaft profitiert die Ortsgruppe von den Beiträgen. Damit können wir leben. Es geht nicht nur darum, die Ortsgruppe, sondern den ganzen Nabu zu stärken.

Ist den Wunstorfern ihre Umwelt egal?

Das sicherlich nicht. Das heißt aber lange noch nicht, dass sie dem Nabu beitreten. Zwischen Neustadt und Wunstorf gibt es einen großen Unterschied: Neustadt zählt 1100 Mitglieder, das sind 2,5 Prozent der Bevölkerung. Wir liegen bei 0,89 Prozent. Der Rückgang seit der letzten Werbeaktion basiert überwiegend auf der üblichen Fluktuation. Wir kommen bei der eigenen Mitgliederwerbung aber nicht recht in die Puschen.

Der Nabu Wunstorf zählt rund 300 Mitglieder. Da sind 500 neue Unterstützer sehr ambitioniert, oder?

Man muss sich ehrgeizige Ziele setzten. Wir sind aber schon zufrieden, wenn wir die Mitgliederzahl verdoppeln könnten. Wenn jeder unserer 326 Mitglieder ein neues wirbt, dann hätten wir schon 300. Wir brauchen aber nicht nur fördernde, sondern auch aktive Mitglieder. Unser Altersdurchschnitt liegt deutlich über 50 Jahre. Geldsorgen hatten wir eher weniger. Wir konnten bisher alle Projekte finanzieren.

Sie möchten gerne auch eine Jugendgruppe gründen. Woran scheitert Ihr Vorhaben?

Uns fehlen die Betreuer, die Motoren, die eine Gruppe für junge Menschen ins Leben rufen. Ob für Kinder oder Jugendliche sei dahingestellt.

Die Fischadler kehren an das Steinhuder Meer zurück. Der Nabu und die ÖSSM haben vier künstliche Horste geschaffen. Quelle: ÖSSM-Webcam (Archiv)

Was für Projekte haben Sie bereits realisiert?

Wir haben vier künstliche Horste für Fischadler aufgestellt. Die Ökologische Schutzstation Steinhuder Meer hat uns dabei fachlich unterstützt. 80 Prozent der Kosten hat die Region Hannover übernommen. 2500 Euro haben wir bezahlt. Genauso viel hat es gekostet, ein Storchennest in Bokeloh umzusetzen, wo ein Storchenpaar auf einen Schornstein nisten wollte. Wir haben ein künstliches Nest aufgestellt und eine Bausperre auf dem Schornstein gebaut.

„Ich suche ein paar klassische Vereinsmeier“

Für welche Projekte brauchen Sie dringend Unterstützung?

Ich suche ein paar klassische Vereinsmeier, die bei der Organisation von Infoständen helfen, Flyer erstellen oder die Öffentlichkeitsarbeit übernehmen. Die müssen nicht eine Kohl- von einer Blaumeise unterscheiden können. Mittelfristig sollen auch Mehlschwalbennester installiert oder Mehlschwalbenhäuser aufgestellt werden. Ich brauche aber auch dringend Leute, die Tiere und Pflanzen kartieren, denn wir können nur Vorkommen schützen, die wir kennen. Ich bin 68 Jahre alt. Irgendwann gehe ich auch in Naturschutzrente.

Der Nabu will den Mehlschwalben in Wunstorf helfen und ihnen Nisthilfen oder Nisthäuser anbieten. Quelle: Klemens Karkow (Archiv)

Wo ist der Einsatz des Nabu in Wunstorf sichtbar?

Deutlich sichtbar sind die zwei Storchennester am Regenrückhaltebecken in Steinhude und am Klärschlammpolder in Großenheidorn. Im März stellen wir am Hohen Holz den Krötenfangzaun auf. Was man nicht sieht. In den letzten drei Wochen habe ich Stellungnahmen zu zwei Bebauungsplänen, zur Trinkwasserleitung von Luthe nach Kolenfeld und zur neuen Verordnung des Landschaftsschutzgebietes der Region Hannover geschrieben.

Alle Jahre wieder: Julius (14) und der Nabu-Vorsitzende Karl-Heinz Nagel helfen beim Aufbau des Krötenfangzaunes. Quelle: Rita Nandy (Archiv)

Von Rita Nandy