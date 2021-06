Steinhude/Mardorf

Der Naturpark Steinhuder Meer öffnet ab Donnerstag, 3. Juni, wieder seine Infozentren im Steinhuder Scheunenviertel und in Mardorf, Uferweg 118. In Steinhude hatte der Naturpark die Ausstellung im vergangenen Jahr modernisiert. Nach den Corona-Beschränkungen will das Team im Juni auch wieder Veranstaltungen anbieten. Dazu gehören die Erlebniswanderungen ins Tote Moor jeden Freitag ab 10 Uhr. Nähere Informationen auf www.naturpark-steinhuder-meer.de.

In den Ausstellungen sind nicht mehr als zehn Besucher gleichzeitig zugelassen, außerdem muss innen eine medizinische Maske getragen werden. Für alle Veranstaltungen sind Anmeldungen notwendig. In der derzeitigen Corona-Situation müssen die Besucher sich aber nicht vorher testen lassen. In Mardorf ist die Ausstellung von Mittwoch bis Sonntag von 11 bis 17 Uhr geöffnet, in Steinhude täglich von 10 bis 13 und von 14 bis 17 Uhr.

Von Sven Sokoll