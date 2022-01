Kolenfeld

Bei der Planung der umstrittenen Neubaustrecke der Deutschen Bahn durch Wunstorfer Stadtgebiet will die CDU Kolenfeld die Einwohner intensiv beteiligen – die Politiker regen eine Bürgerinitiative an, wie sie auch schon in Nachbarstädten entstanden sind. Nach ersten Planungen der Deutschen Bahn war ein recht breiter Streifen im Süden Wunstorfs als grundsätzlich geeignet für Bahntrassen dargestellt worden.

Hintergrund ist das Ziel des Bundes, den sogenannten Deutschlandtakt zu schaffen. Dafür soll im Abschnitt zwischen Hannover und Bielefeld die Fahrzeit der ICE-Züge von 48 auf 31 Minuten verkürzt werden. Da die Wunstorfer Ortsdurchfahrt eng und kurvig ist, galt schon länger als wahrscheinlich, dass südlich der Kernstadt wohl auf jeden Fall eine Neubaustrecke notwendig wird. In einem ersten Schritt haben die Planer jetzt untersucht, wo im gesamten Untersuchungsgebiet unterschiedliche Hindernisse Trassen unmöglich machen – und wo diese möglich wären.

Stadt arbeitet noch an eigener Position

Das Ergebnis war, dass auf der Höhe Wunstorfs ein rund zehn Kilometer breiter bebaubarer Korridor südlich der Kernstadt ermittelt wurde, der sich auch auf das Gebiet Barsinghausens erstreckt und bis an Groß Munzel heranreicht. „Das ist eine schlechte Nachricht, dass wir mit einem recht großen Bereich mit dabei sind“, hatte Stadtbaurat Alexander Wollny nach der Präsentation im November gesagt. Die Stadt hat bisher aber noch keine eigene Position zum Bahnneubau mit der Politik abgestimmt – das hatte der Ortsrat schon im Sommer kritisiert.

Möglich ist, dass die Planer versuchen, die Trasse parallel zu Autobahn oder Mittellandkanal entstehen lassen, die beide dicht an Kolenfeld vorbeiführen. Der stellvertretende CDU-Vorsitzende von Kolenfeld, Klaus Elsner, hat deshalb in einem Thesenpapier gefordert, die neue Bahnlinie nicht so zu führen, dass der Ort noch weiteren großen Belastungen ausgesetzt ist. Jetzt hat der Ortsverband sich in einer Vorstandssitzung noch einmal mit dem Thema befasst.

Bisher fahren die ICE-Züge durch den Wunstorfer Bahnhof. Quelle: Kathrin Götze

Da in Seelze und Barsinghausen bereits Bürgerinitiativen gegründet wurden, schlägt die CDU dies auch für Kolenfeld vor. Diese Gruppierungen könnten direkt in den Planungsprozess eingebunden werden, argumentieren die Christdemokraten. Bisher hatte der Ortsrat gefordert, dass Ortsbürgermeister Karsten Grobe (SPD) als Vertreter der Stadt Wunstorf die Kolenfelder Interessen wahren soll.

CDU will sich mit überparteilich abstimmen

„Neben der aktiven Begleitung durch die Kommunalpolitik muss auch die Bürgerschaft unmittelbar informiert und involviert werden“, sagt der CDU-Vorsitzende Nils Thöldtau. „Wir werden diesen Prozess vor Ort als CDU aktiv unterstützten und überparteilich fördern.“ Der Ortsverband strebt außerdem an, das Thema regelmäßig in den politischen Gremien auf die Tagesordnung zu setzen und will sich mit den anderen Parteien eng abstimmen, um die Interessen der hiesigen Bevölkerung möglichst geschlossen vertreten zu können.

„Wir rufen alle Kolenfelderinnen und Kolenfelder dazu auf, sich jetzt gemeinsam für ein weiterhin lebenswertes Kolenfeld zu engagieren, bevor unveränderliche Fakten geschaffen werden“, sagt Thöldtau. Nur ein guter Kompromiss zwischen den unterschiedlichen Interessen könne dazu führen, dass ein wichtiges und zukunftsweisendes Verkehrsprojekt auch akzeptiert werde.

Von Sven Sokoll