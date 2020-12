Wunstorf

Der Ausbau der Bahnstrecke zwischen Hannover und Bielefeld wird für die Wunstorfer Kernstadt keinen zusätzlichen Verkehr bedeuten. Dafür könnte der südliche Teil der Stadt stärker durch eine neue Hochgeschwindigkeitsstrecke in der Nähe belastet werden. Das Planverfahren dafür läuft jetzt an.

Für das Großprojekt Deutschlandtakt des Bundes und der Deutschen Bahn sollen die Züge die Strecke zwischen Bielefeld und Hannover in 31 Minuten schaffen können. Auf der derzeitigen Strecke brauchen die Züge aber 48 Minuten, weil sie nur eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 137 Kilometer pro Stunde erlaubt. Das liegt unter anderem an kurvigen Bereichen wie der Wunstorfer Ortsdurchfahrt. Eine weitere, schnellere Trasse durch die Wunstorfer Kernstadt schied wegen der Kurven und des fehlenden Platzes aus.

Planer haben jetzt fünf unterschiedliche Varianten entwickelt, wie die Strecke künftig mit Aus- und Neubauten schneller werden kann. Dabei haben sie die jeweiligen Verläufe aber nur grob markiert. Den genauen Verlauf soll die DB Netz jetzt planen und hat dafür in der vergangenen Woche den Auftrag vom Bundesverkehrsministerium bekommen – ohne eine Vorfestlegung. Dabei soll die Netzgesellschaft aber sehr transparent vorgehen und den Dialog suchen. Zum Auftakt ist für Januar nächsten Jahres eine Informationsveranstaltung geplant, wie der Bundestagsabgeordnete Hendrik Hoppenstedt ( CDU) mitgeteilt hat.

Zwei Varianten beinhalten kurze Umfahrung

Als erste Variante haben die Planer einen Entwurf untersucht, der für den Bundesverkehrswegeplan 2030 schon entwickelt worden war. Dabei würde eine rund 30 Kilometer lange zweigleisige Neubaustrecke zur Umfahrung Wunstorfs in Seelze beginnen, Kolenfeld und die Autobahn passieren und hinter Haste wieder in die alte Strecke münden. Auf diesem Abschnitt wäre dann Tempo 230 möglich. Insgesamt bringt dieses Konzept aber nur acht Minuten weniger Fahrzeit auf der ganzen Strecke und erfüllt deshalb die Vorgabe nicht.

Bei Variante 5 würde die neue Strecke im Wunstorfer Bereich ähnlich verlaufen. Auch hier soll im Schaumburgischen die Trasse den alten Verlauf behalten. Weil im westlichen Teil aber ein höherer Anteil ganz neuer Strecke eingeplant ist, lässt sich die Fahrzeit so auf die geforderten 31 Minuten reduzieren. Hier müssten 287 Millionen Euro für jede eingesparte Minute investiert werden, nur wenig mehr als bei der Variante 1 und deutlich weniger als bei den anderen drei Varianten.

Drei Varianten verlaufen an Autobahn

Bei denen verlaufen die Strecken im Wunstorfer Bereich südlicher, weil sie sich beginnend in Seelze immer zu großen Teilen an der Autobahn 2 orientieren. Erst bei Bad Oeynhausen soll die Neubaustrecke wieder auf die bisherige Bahnstrecke treffen. Nur mit einer dieser drei Varianten, die sich durch die Projekte in Nordrhein-Westfalen unterscheiden, würde das Ziel von 31 Minuten erreicht.

In vielem der betroffenen Gebieten sind schon seit Jahren Bürgerinitiativen gegen den bereits lange diskutieren Bahnausbau aktiv, auch in Kolenfeld. Die Bürgermeister von Kommunen, die von einer südlichen Trasse betroffen sind, hatten sich im vergangenen Jahr in der Nenndorfer Erklärung für einen trassennahen Ausbau ausgesprochen. In Wunstorf hat der Verwaltungsausschuss 2016 in seiner Stellungnahme zum Bundesverkehrswegeplan gefordert, weitere Alternativen zu prüfen, die weiter südlich der Region Hannover verlaufen.

Stadt: Rat muss sich Meinung bilden

„Wir haben bisher noch keine Aufforderung bekommen, zu den Varianten Stellung zu nehmen“, sagte Stadtsprecher Alexander Stockum jetzt. Die Politik müsse darüber beraten, wie sich Wunstorf dazu positionieren soll. Dabei wird wohl insbesondere eine mögliche Mehrbelastung Kolenfelds ein wichtiger Punkt sein. Stockum glaubt nicht, dass die Kernstadt nach dem Bau der neuen Trasse deutlich entlastet sein wird. „Gleichzeitig wird durch das Alpha-E-Projekt auf der Nienburger Strecke ja die Zahl der Fahrten zunehmen.“

Von Sven Sokoll