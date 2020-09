Neue Diakonin nimmt Arbeit in der Stiftsgemeinde Wunstorf auf

Wunstorf

Tanja Giesecke heißt die neue Diakonin der Stiftskirchengemeinde. Am Dienstag, 1. September, hat sie ihre Arbeit mit einer halben Stelle aufgenommen und ist am Wochenende im Gottesdienst in ihr neues Amt eingeführt worden. Die 36-Jährige ist damit Nachfolgerin von Diakon Stefan Krüger, der als Kirchenkreisjugendwart in den Kirchenkreis Hittfeld gewechselt ist. Krüger hatte allerdings eine volle Stelle.

Neue Diakonin lebt in Wunstorf

Ihren Schwerpunkt sieht Giesecke in der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien. „Mir war schon als Jugendliche früh klar, dass ich gerne mit Kindern und Jugendlichen arbeiten wollte“, sagt sie in ihrem Büro im Obergeschoss des Gemeindehauses. Bereits nach der Konfirmation ist die gebürtige Oldenburgerin in die ehrenamtliche Jugendarbeit eingestiegen. An der damaligen Fachhochschule Hannover hat Giesecke dann Religionspädagogik und Sozialpädagogik studiert. Ihr Mann kommt aus Neustadt und ist ebenfalls Diakon. Mit ihren beiden vier und sieben Jahre alten Kindern leben die beiden seit fünf Jahren in Wunstorf.

Seit 2018 arbeitet Giesecke im Kirchenkreis Neustadt-Wunstorf. In den vergangenen zweieinhalb Jahren war sie in der Region Mitte mit dem Schwerpunkt in der Gesamtkirchengemeinde Bordenau-Poggenhagen tätig. Zu ihren Arbeitsbereichen gehörten der Konfirmandenunterricht, Arbeit mit jugendlichen Teamern, Kindergottesdienste und Familiengottesdienste. Zuvor absolvierte die Diakonin Stationen im Kirchenkreis Verden und im Kirchenkreis Syke-Hoya. Zu ihren Hobbys gehören Lesen, Gartenarbeit und Spiele.

Arbeit mit Familien neu beleben

In der Stiftsgemeinde gehören die VIP-Jugendgottesdienste und die Begleitung des VIP-Teams zu ihren Aufgaben sowie, den Übergang von der Konfirmandenzeit in die Jugend- und Teamerarbeit zu begleiten. Außerdem möchte Giesecke die Arbeit mit Kindern und Familien neu beleben. „Wir möchten Familien stärker als Zielgruppe gewinnen und mehr Angebote für sie machen“, betont die 36-Jährige. Zwar liegt ihr Schwerpunkt in der Stiftskirchengemeinde, doch „alle Angebote sind offen für Mitglieder auch aus anderen Gemeinden.“ Die Konfirmanden möchte die Diakonin mit Aktionen und Projekten kennenlernen. „Ich wünsche mir, dass sie Lust bekommen zu bleiben und Teil des Teams zu werden“, sagt sie.

Giesecke lädt Jugendliche dazu ein, sich alle zwei Wochen in der WIPP-Lounge im Obergeschoss des Gemeindehauses zu treffen, um zu reden, nachzudenken, kreativ zu sein, Spiele zu spielen und Jugendgottesdienste vorzubereiten. Das erste Treffen ist am Mittwoch, 9. September, von 18 bis 20 Uhr. Außerdem möchte Giesecke Angebote und Aktionen für Eltern und Großeltern mit Kindern und Enkeln im Alter von null bis zwölf Jahren machen. Dazu würde sie gerne Ideen und Wünsche von Familien erfahren. Woran würden diese gerne teilnehmen und vielleicht sogar mitarbeiten?

Die Diakonin ist unter Telefon (05031) 3418 oder per Mail an tanja.giesecke@evlka.de zu erreichen.

Von Anke Lütjens