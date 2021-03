Wunstorf/Haste

Müssen die Grenzen zwischen Wunstorf und der Gemeinde Haste neu gezogen werden? Einen entsprechenden Vorschlag hat das Katasteramt Rinteln gemacht. Allerdings hat der Vorschlag, bei dem rund 75.000 Quadratmeter Land neu zugeordnet werden müssten, wohl keine großen Chancen, umgesetzt zu werden.

Die Katasterämter bereiten sich gerade darauf vor, ihre Daten 2023 möglichst bereinigt in ein neues System zu übertragen. „Deshalb schauen wir noch mal, wo vielleicht Grundstücke zusammengelegt werden können oder wo Grenzen angepasst werden sollten“, sagt Sascha Kuhnt, Dezernatsleiter des Katasteramts Rinteln. Die Grenze zwischen Wunstorf und Haste ist dabei besonders wichtig, weil sie auch die Kreisgrenze zwischen Schaumburg und der Region Hannover markiert.

Südaue ist begradigt worden

Beim Katasteramt Rinteln ist nun aufgefallen, dass eine Flurbereinigung im Bereich der Südaue 1980 nicht wie üblich auch im Grundstückskataster nachvollzogen wurde. Dabei war der vormalige Grenzfluss damals auch begradigt worden. „Das bedeutet, dass die Grenze jetzt nicht mehr überall in der Landschaft zu sehen ist“, sagt Kuhnt. Sonst orientierten sich politische Grenzen aber oft an natürlichen Strukturen.

Dieses Areal westlich der Südaue würde aus den Wunstorfer Stadtgrenzen fallen. Quelle: Sven Sokoll

Um die Sache eindeutiger zu machen, hat das Amt deshalb vorgeschlagen, die Grenze in dem Bereich durchgängig am Westufer der Südaue verlaufen zu lassen. Das würde bedeuten, dass einige Flächen, durchweg landwirtschaftlich genutzt, die Gemeinde wechseln müssten. Wunstorf würde 27.300 Quadratmeter bekommen, aber 48.600 Quadratmeter an Haste abgeben.

Kommunen sehen nicht genug Vorteile

Dass Wunstorf unter dem Strich somit um 21.300 Quadratmeter schrumpfen würde, ist für die Stadt aber nicht der Hauptkritikpunkt. „Wir sehen einfach nicht, dass diese Veränderung zweckmäßig ist und den großen Aufwand lohnt“, sagt Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt (CDU). Deshalb sei Wunstorf von dem Vorstoß überrascht gewesen und habe die neuen Grenzen abgelehnt.

Und auch Sigmar Sandmann (SPD), Bürgermeister und Gemeindedirektor der Gemeinde Haste, schätzt die Sache ähnlich ein. „Ich sehe nicht, welche positiven Effekte das für die beiden Gemeinden bringen soll“, sagt er. Die Region Hannover und der Landkreis Schaumburg müssen sich allerdings auch noch zu der Sache äußern.

Kuhnt räumt ein, dass der Prozess, Grenzen zu ändern, schon ziemlich aufwendig sei. „Deshalb könnten wir auch damit leben, wenn am Ende alles so bleibt. Wir können ja ohnehin nur einen Vorschlag machen.“ Vielleicht ergebe sich in der Zukunft ja noch einmal eine Gelegenheit, so etwas in einem größeren Paket zu machen.

Um Fluss kümmert sich schon ein Verband

Wunstorfs Stadtsprecher Alexander Stockum weist auch darauf hin, dass bei der Unterhaltung der Südaue auch so derzeit keine Probleme auftreten. Dafür ist ohnehin ein Unterhaltungsverband zuständig, in dem alle Gemeinden vertreten sind, durch die sie läuft. So kann der Grenzverlauf jedenfalls nicht dazu führen, dass strittig wird, wer sich um einzelne Abschnitte kümmern muss.

Und die Landwirte hätten wohl auch nur wenige Nachteile davon, wenn sie Grundstücke in unterschiedlichen Gemeinden bewirtschaften, auch wenn sie nebeneinander liegen. So würden neue Grenzen also nicht so viel für das öffentliche Wohl bringen, wie das Gesetz das dafür fordert. „Eine Vereinfachung und mehr Übersichtlichkeit reichen dafür wohl nicht aus“, meint Stockum.

Von Sven Sokoll