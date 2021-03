Wunstorf

14.000 Bahnpassagiere täglich und keine wirklich verlässlich funktionierende öffentliche Toilette? Der seit Langem andauernde Misstand im Bahnhof Wunstorf könnte 2022/23 ein Ende haben. Die Deutsche Bahn soll den Bahnhof nach Informationen der Stadt schon ab 2022 für 4 bis 5 Millionen Euro sanieren. In diesem Zuge wird die Stadt in Eigenregie im Bahnhof eine Toilettenanlage bauen und später auch betreiben. Der Rat der Stadt muss die Kosten noch absegnen.

Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt (CDU) hatte den Ratsfraktionen im Verwaltungsausschuss am Montag erneut von den zähen Verhandlungen mit der Bahn berichtet. Die Bahn selbst betreibe in ihren Bahnhöfen keine Toiletten mehr in eigener Verantwortung. Die Anlagen werden an externe Betreiber vergeben. Die Bahn habe der Stadt die Räume kostenfrei angeboten. „Es sieht am Ende so aus: Entweder wir machen das als Stadt selbst, oder es gibt keine Toilette im Bahnhof“, sagte Eberhardt nach der Sitzung. Strittig war bis zuletzt die Frage, wer denn haftet, wenn in der Toilette etwas passiert. Das Problem ist nach Eberhardts Angaben gelöst.

Gesamtes Areal wird moderner

Nach heutigem Stand der Dinge soll das gesamte Bahnhofsareal überarbeitet werden. Die Region installiert das Fahrradparkhaus. Sie wird sich 2022 außerdem um das beschmierte und heruntergekommene GVH-Gebäude am ZOB kümmern, in dem heute die Toilette untergebracht ist. Die Stadt prüft, zusätzliche Parkplätze anzulegen. Die Bahn saniert das alte Stationsgebäude, weil der Bahnhof jetzt in das 1000-Bahnhöfe-Förderprogramm des Bundesverkehrsministeriums aufgenommen worden ist.

Hauptgebäude und Zugangswege zum Bahnhof sollen ab 2022 saniert werden. Quelle: Markus Holz

Ziel ist es, das Empfangsgebäude zu modernisieren unter anderem mit einem neu gestalteten Wartebereich, einem Kiosk und eben einer WC-Anlage. Außerdem soll der Zugang zum Gebäude barrierefrei werden. Der Bahnhof Wunstorf ist nach dem Hauptbahnhof Hannover der am höchste frequentierte Bahnhof zwischen Schaumburg, Celle und Hildesheim, weil dort viele Bahnkunden aus den beiden Richtungen Bielefeld und Bremen umsteigen.

Keine Alternative zu Card und App

Die Toilette im ZOB ist derzeit keine Visitenkarte. Sie erhält eine neue Zugangstechnik. Kunden brauchen demnächst eine App auf dem Smartphone oder eine Kundenkarte von der Stadt. Quelle: Markus Holz

Bis der Bahnhof fertig ist, steht die Toilette im ZOB nach einer technischen Umrüstung täglich von 6 bis 20 Uhr zur Verfügung. Sie wird per Smartphone mit einer App zu öffnen sein und mit einer Zugangskarte, die die Stadtverwaltung ausgibt. „App und Card sind jetzt die Zwischenlösung. Alternative wäre die Schließung der Anlage“, sagte Eberhardt. Mit der gleichen App wird auch die neue Fahrradgarage zu öffnen sein.

Von Markus Holz