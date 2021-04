Neustadt

Raus aus der Behörde, rein in das Biotop. Bei einem Ortstermin hat sich die Umweltdezernentin der Region Hannover, Christine Karasch, in Neustadt jetzt einige der Angelstellen angeschaut, um deren Nutzungsmodalitäten die hiesigen Angelvereine derzeit mit der Region streiten. An dem Treffen am Kolk in der Nähe des Krankenhauses beteiligten sich auch der CDU-Landtagsabgeordnete Sebastian Lechner, die CDU-Regionsabgeordneten Nesrin Odabasi aus Garbsen (CDU), Manfred Wenzel (Wunstorf) und Stefan Porscha (Schneeren). Die SPD hatte sich jüngst ebenfalls mit großem Aufgebot zu einen Ortstermin mit Vertretern der Angler in Neustadt getroffen. Viel Neues war bei dem Treffen inhaltlich nicht zu erfahren. Die Ortstermine sind einerseits sicher als Öffentlichkeitsarbeit im Vorfeld der Kommunalwahlen zu betrachten, lassen aber durchaus eine ernste Beschäftigung mit dem Thema erkennen.

„Das bereitet mir Schmerzen“

„Sicher sind die Fronten gerade verhärtet, aber solange man miteinander spricht, lässt sich eine gemeinsame Lösung finden“, resümiert der stellvertretende Vorsitzende der CDU-Regionsfraktion Christoph Loskant. Die CDU steht in der Frage um eine Einschränkung des Angelns entlang des nördlichen Abschnitts der Leine hinter der Umweltdezernentin.

Karasch tritt bei der Kommunalwahl im September als CDU-Kandidatin für den Posten der Regionspräsidentin an. Die Region muss die neue Naturschutzverordnung erlassen, da dem Land Niedersachsen sonst Strafzahlungen an die EU drohen. Für die CDU sind die zu befürchtenden Zahlungen in Millionenhöhe der wesentliche Grund, die Verordnung und die im aktuellen Entwurf enthaltenen Angelbeschränkungen mitzutragen. „Uns droht sonst der Super-Gau, wenn die Strafzahlungen sich häufen. Der Gedanke daran, dass Steuergelder auf diese Weise abfließen, statt hier genutzt zu werden, bereitet mir als Umweltpolitiker körperliche Schmerzen“, sagt Loskant. In Neustadt ließen sich Karasch und ihre Parteikollegen konkrete Angelstellen zeigen, die von der Verordnung betroffen sein könnten.

Die CDU-Regionspräsidentenkandidatin Christine Karasch bei einem Interview mit der HAZ. In der letzten Woche besuchte sie Neustadt. (Archivfoto) Quelle: Tim Schaarschmidt

Holger Machulla, Vorsitzender des ASV Neustadt, bewertet das Treffen als konstruktiven Austausch. „Wir haben uns vernünftig unterhalten. Frau Karasch hat ihren Standpunkt erklärt, wir unsere Bedenken geäußert“, sagt er diplomatisch.

Unterlagen liegen aus

Die Unterlagen zur Ausweisung des „Landschaftsschutzgebiets Leine Aue zwischen Hannover und Stöckendrebber“ liegen ab Mittwoch, 14. April, im Foyer des Ratssaals, Nienburger Str. 31 aus. Bürger können ihre Einwände gegenüber der Stadt oder der Region einreichen. Die Stadtverwaltung bereitet ihrerseits eine Stellungnahme vor, die noch diesen Monat dem Umweltausschuss vorgestellt wird.

Von Mario Moers