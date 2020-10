Neustadt

Die Commerzbank schließt zum 20. November ihre Filiale in der Windmühlenstraße. Die Niederlassung wird nach Auskunft der Bank mit der Filiale in Wunstorf zusammengeführt. Dort sollen auch die in Neustadt beschäftigten Angestellten weiter beschäftigt bleiben. Im Verlauf der Pandemie war die Kernstadt-Filiale bereits auf den reinen Automatenbetrieb umgestellt worden. Zur Wiedereröffnung des normalen Geschäfts wird es nun nicht mehr kommen.

„Durch ein verändertes Kundenverhalten und letztlich die Corona-Krise reagiert die Commerzbank“, sagt Andreas Reinke von dem Geldinstitut, er ist zu­ständig für die Filialen Wunstorf, Garbsen und Neustadt am Rübenberge. Neben Neustadt wird auch eine Filiale in Lehrte geschlossen.

Die Commerzbank-Filiale in der Neustädter Windmühlenstraße wird im November 2020 geschlossen. Quelle: Mario Moers

Immer mehr Onlinebanking

In Neustadt hatte erst in der vergangenen Woche die Hannoversche Volksbank die Schließung ihrer Automatenfiliale an der Landwehr bekannt gemacht. Die Raiffeisen-Volksbank Neustadt hatte bereits im April ihre Niederlassungen an der Königberger Straße, in Eilvese und Schneeren aufgegeben. In der Pandemie setzte sich damit ein bankenübergreifender Trend zur Ausdünnung der Filialnetze fort, der bereits seit einigen Jahren besteht. Als Gründe werden überall das Onlinebanking genannt – aktuell kommen Veränderungen des Kundenverhaltens im Zuge der Pandemie hinzu. „49 Pro­zent der Niedersachsen greifen häufiger zu Girocard oder Kreditkarte als vor der Krise – das ergab eine von uns beauftragte Umfrage“, sagt Reinke.

Neustädter Commerzbank-Kunden werden künftig in der Filiale Wunstorf, Südstraße 14/16, betreut. Ihnen stehen neben den Commerzbank-Filia­len kostenfrei Geldautomaten der Cash Group ( Deutsche Bank, Post­bank und HypoVereinsbank) zur Verfügung.

